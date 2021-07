EM-Finale gegen England : Mancini hat Italien das schöne Spiel beigebracht

Aktualisiert am

Legt Wert auf bella figura: Roberto Mancini strebt nach dem schönen Italien. Bild: Pool via REUTERS

Das Städtchen Jesi liegt in den italienischen Marken, in der Nähe der Hafenstadt Ancona. Zum EM-Finale hat sich die Stadtverwaltung etwas Besonders ausgedacht. Im ganzen Ort werden große Konterfeis des berühmtesten Sohnes der Stadt aufgehängt, auch die Ladenbesitzer können sich die Poster holen. Abgebildet ist Roberto Mancini, geboren in Jesi, Trainer von Italiens Nationalmannschaft, der Mann der Stunde im Land.

Nur wagemutige Prognostiker hatten Italien vor der EM als Titelkandidaten gehandelt. Schließlich liegt das größte Desaster der italienischen Fußballgeschichte noch nicht lange zurück. Der viermalige Weltmeister verpasste die Qualifikation für die WM 2018, anschließend sollte Mancini den Neuaufbau anpacken. Und besser hätte der commissario tecnico ihn kaum bewerkstelligen können. In seinem ersten Turnier erreichte der 56-Jährige gleich das Maximum. Italien trifft am Sonntag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV) im Londoner Wembley-Stadion im EM-Finale auf England.