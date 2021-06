EM-Debatte in München : Kampf um den Regenbogen

An dem Tag, an dem das ungarische Parlament mit großer Mehrheit für das Ende der Aufklärung über Homo- und Transsexualität im Schulunterricht stimmte, brachte Beppo Brem, ein Stadtrat aus München, einen Plan ins Rollen. Es war am vergangenen Dienstag, als Brem, der seit 2007 Mitglied der Grünen ist, im Anschluss an eine Ausschusssitzung auf den SPD-Politiker Dieter Reiter zuging, den Oberbürgermeister der Stadt. Er erzählte ihm von der Idee, auf die er im Internet gestoßen war.

Dort hatte ein Journalist vorgeschlagen: Man sollte die Fußballarena in München, wo momentan Spiele der Europameisterschaft ausgetragen werden, am Abend des 23. Juni in den Farben des Regenbogens leuchten lassen, die für Akzeptanz und Toleranz stehen. An diesem Abend spielt in der Arena die deutsche Nationalmannschaft. Ihr Gegner: Ungarn.

An den Plan, den Beppo Brem ins Rollen brachte, sind zwei Fragen geknüpft. Auf die erste Frage, ob die Arena in Regenbogenfarben leuchten wird, wird es eine eindeutige Antwort geben: Ja oder Nein. Auf die zweite Frage nicht. Sie lautet: Gehört Politik ins Stadion?

Es ist Montagvormittag, als Beppo Brem am Telefon erzählt, wie der Plan sich entwickelt hat, seit er zum ersten Mal mit Dieter Reiter diskutiert hat. Am vergangenen Freitag hat der Stadtrat den Antrag für eine Resolution veröffentlicht, die in der Vollversammlung am Mittwochmorgen, pünktlich vor dem Spiel zwischen Deutschland und Ungarn, beschlossen werden soll. Auf dem Dokument finden sich die Namen von fast allen Stadträtinnen und Stadträten. Nur eine Partei fehlt: die AfD.

Söder: „Das wäre ein Signal“

Aus dem Antrag lassen sich zwei konkrete Handlungsanweisungen ableiten. Zum einen soll das Rathaus am Tag des Spiels mit Regenbogenfahnen beflaggt werden, um „ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit der LGBTI Community in Ungarn zu setzen, die unter der aktuell verschärften homo- und transphoben Gesetzgebung der Ungarischen Regierung zu leiden hat“. Zum anderen soll sich Oberbürgermeister Reiter dafür einsetzen, dass die „Arena am Abend des Spiels in Regenbogenfarben leuchtet“.

Am Montagmittag, um 14.10 Uhr, meldet die Deutsche Presse-Agentur, dass Reiter sich mit einem Schreiben an die Europäische Fußball-Union (UEFA) und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gewendet und um Unterstützung für die Initiative gebeten hat. Schon davor sagt Beppo Brem: „Wir können die Gesetzgebung in Ungarn nicht verändern. Aber wir können der ungarischen Regierung als Deutsche klarmachen, dass wir dieses Thema anders sehen.“

Es ist nicht nur der Münchner Stadtrat, der sich für den Plan einsetzt. Am Montag verkündet auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, dass er es begrüßen würde, „wenn die Regenbogenfarben strahlen“ würden. „Das wäre ein Signal, das für die Freiheit unserer Gesellschaft steht.“ Sogar der Regierungssprecher Steffen Seibert sagt zu den Regenbogenfarben: „Dazu können sich sicherlich die Allermeisten bekennen.“ In der deutschen Politik scheint man sich einig zu sein. Die Sache ist nur: In diesem Fall kann die deutsche Politik nicht entscheiden. In welcher Farbe die Arena in München leuchtet, entscheidet der Veranstalter: die UEFA. Doch wie wird sie entscheiden?