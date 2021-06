EM-Prognose : Deutschland ist gar nicht chancenlos!

20 von 24 Mannschaften haben nun bei der Fußball-Europameisterschaft schon gespielt. An diesem Dienstag ist auch die deutsche Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw endlich an der Reihe. Und das gleich gegen den in der Wahrnehmung vieler härtesten Gegner, den man bei diesem Turnier bekommen kann. Frankreich! Der Weltmeister! Der Topfavorit! Muss man da für das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vor dem Spiel in München (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV) gleich schwarzsehen?

Nicht doch! Das Rechenmodell von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich zeigt durchaus ein erfreuliches Ergebnis für Löw, die Spieler und die Fans. Denn so chancenlos, wie mancher denkt, ist das DFB-Team demnach gar nicht. In die Berechnung der Siegwahrscheinlichkeit für beide Mannschaften fließen die Daten des Wettmarkts ein, die alle aktuellen Variablen einbezieht. Aus diesen Berechnungen können sich alle auf ein sehr spannendes Spiel freuen.

Dass die deutsche Mannschaft am Ende des Abends sogar als Sieger vom Platz geht, ist zu 33,9 Prozent wahrscheinlich. Das ist doch gar nicht so schlecht für den Weltmeister von 2014 im Duell mit dem von 2018. Die Franzosen gewinnen zu 35,7 Prozent, das ist nur geringfügig mehr als die Wahrscheinlichkeit eines deutschen Erfolgs. Und auch ein Unentschieden ist gut möglich: 30,4 Prozent sprechen dafür, dass beide Teams am Ende einen Punkt erhalten.

Zuvor spielen die deutsch-französischen Gruppengegner ihr Duell in Budapest aus: Ungarn trifft auf Europameister Portugal (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV). Dabei sind die Rollen viel deutlicher verteilt als beim Klassiker im Anschluss. 64,2 Prozent sprechen dafür, dass sich Cristiano Ronaldo und Co. zum Auftakt drei Punkte holen. Für einen Sieg Ungarns sprechen nur 13,2 Prozent, für ein Remis immerhin noch 22,6.

Und was fange ich jetzt mit meinem Wissen an? Am besten versuchen Sie Ihr Glück im EM-Tippspiel bei FAZ.NET. Dort gibt es Preise im Gesamtwert von gut 8000 Euro zu gewinnen.

