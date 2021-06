EM-Prognose : Dänemark zeigt es den Finnen

Das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in Rom am Freitagabend war eine klare Sache – wie prognostiziert. Die Italiener besiegten die Türkei mit 3:0 und freuten sich über einen gelungenen Auftakt ins Turnier, das ganz verstreut ausgespielt wird. An diesem Samstag beginnt die EM mit ihrem rastlosen Vorrundenprogramm mit mehreren Spielen an einem Tag. Das Rechenmodell von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich hat die Siegwahrscheinlichkeiten der Teams berechnet.

Los geht es mit dem Duell zwischen Wales und der Schweiz – in Asien (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM und bei MagentaTV). Wer verschafft sich beim Spiel in Baku in Aserbaidschan hinter den siegreichen und sowieso in dieser Gruppe favorisierten Italienern die beste Ausgangslage für den Sprung ins Viertelfinale? Die Tendenz geht klar zu den Eidgenossen. Selbst wenn Wales vor fünf Jahren bei der EM noch im Halbfinale stand, spricht viel für einen Schweizer Sieg (44 Prozent), klar weniger für Wales (24,5 Prozent).

Im zweiten Spiel des Tages (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV) geht es in die Gruppe B. Dänemark hat in Kopenhagen ein Heimspiel gegen den nordischen Rivalen aus Finnland. Und hier sind die Rollen noch klarer verteilt als in der frühen Partie. Dänemark gewinnt zu 66,1 Prozent. Für einen finnischen Erfolg bei der Premiere bei einem großen Fußballturnier spricht sehr wenig, genauer nur 10,8 Prozent.

Zum Abschluss des Samstags kommt einer der Favoriten auf den EM-Titel ins Spiel (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV): Belgien trifft auf Russland. In der Gesamtprognose liegen die „Roten Teufel“ mit einer Titelwahrscheinlichkeit von 11,8 Prozent auf Platz drei hinter Frankreich und England. Obwohl die Russen ein Heimspiel haben, spricht nur 18,5 Prozent für einen Sieg, die Belgier indes liegen bei 55,3 Prozent.

