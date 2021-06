EM-Prognose : Italien gewinnt auch das zweite Spiel

Aktualisiert am

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startete mit einem 0:1 gegen Frankreich in die Fußball-Europameisterschaft. Ist jetzt schon alles vorbei? So ist es nicht, aber der Druck ist vor dem zweiten Spiel am Samstag gegen Portugal natürlich schon ganz schön groß. Verliert die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw dann schon wieder, wird es schon ganz schön eng mit dem Einzug ins Achtelfinale des Turniers. Andere Mannschaften haben da vor ihrer zweiten Partie bei der EM eine bessere Lage.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

An diesem Mittwoch stehen drei Partien auf dem Programm. Los geht es (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM und bei MagentaTV) mit dem Duell zwischen Finnland und Russland. Die Skandinavier gewannen das Spiel gegen Dänemark nach dem Drama um Christian Eriksen zum Auftakt, die Russen unterlagen Belgien klar. Nun stehen sie in St. Petersburg unter Druck. Doch das Rechenmodell von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich sagt eine Siegwahrscheinlichkeit von 57,7 Prozent voraus. Für Finnland sprechen nur 16,8 Prozent, für ein Remis 25.5.

Anschließend (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) geht es in der Gruppe A mit zwei Mannschaften weiter, die ihre ersten Spiele nicht gewinnen konnten. Die Türkei unterlag Italien deutlich, Wales kam gegen die Schweiz nur zu einem Remis. Wer nun in Baku gewinnt, hat ganz gute Chancen auf das Achtelfinale. Und die Prognose sagt ein spannendes Spiel voraus, mit leichten Vorteilen für die Türken (39,9 Prozent). Für einen Sieg der Waliser sprechen 29,2 Prozent, für ein Unentschieden immerhin 30,9.

Zum Abschluss (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) des Spieltags tritt Italien abermals in Rom an. Gegner sind die Schweizer, die unter Druck stehen nach dem enttäuschenden Auftakt. Doch Italien ist einer der Mitfavoriten auf den Titel und kommt mit Heimvorteil und Auftaktsieg im Rücken. Daher ist die Siegwahrscheinlichkeit mit 60,3 Prozent auch hoch. Die der Schweizer beträgt nur 15,2 Prozent, ein Remis ist zu 24,5 Prozent wahrscheinlich.

