EM-Prognose : England zeigt es den schottischen Nachbarn

Drei Spiele, drei Favoritensiege: Der Donnerstag brachte bei der Fußball-Europameisterschaft keine Überraschungen: Die Ukraine setzt sich gegen Nordmazedonien durch, Belgien gegen Dänemark und die Niederlande gegen Österreich. Nach der Hälfte der Gruppenphase sind die ersten Teams schon im Achtelfinale. Ausgeschieden ist, dank des Modus, mit dem auch die vier besten Dritten der sechs Gruppen weiterkommen, bisher nur Nordmazedonien. Es bleibt also spannend.

Im ersten Spiel am Freitag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM und bei MagentaTV) spielen zwei Teams, die gut ins Turnier gestartet sind. Die Slowakei besiegte Polen und hat nun schon gute Chancen aufs Viertelfinale. Schweden holte ein 0:0 gegen Spanien. Und nun? Im direkten Duell in St. Petersburg haben die Skandinavier laut Rechenmodell von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich die besseren Aussichten: Schwedens Siegwahrscheinlichkeit liegt bei 51,5 Prozent, die der Slowaken nur bei 20. Für ein Unentschieden sprechen 28,5 Prozent.

Danach (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV) geht es in Glasgow weiter. Dort besiegten die Tschechen im ersten Spiel Schottland. Nun geht es gegen Kroatien, das England unterlag und schon unter Druck steht, wenn der WM-Zweite von 2018 nicht vorzeitig ausscheiden will. Und die Chance auf einen Erfolg in der zweiten EM-Partie ist nicht so schlecht: 44,1 Prozent sprechen für die Kroaten, 27,4 für Tschechien. Ein Remis hat eine Wahrscheinlichkeit von 28.5 Prozent.

Deutlicher sind die Rollen im abschließenden Spiel des Tages (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV) verteilt. England ist in Wembley in London klarer Favorit gegen den Nachbarn aus Schottland, dem schon die zweite Niederlage droht. Dass die Three Lions siegen, ist zu 71,3 Prozent wahrscheinlich. Für die Schotten, die zuletzt ein Tor von der Mittellinie kassierten, sprechen nur 9,7 Prozent, für ein Remis ist der Wert immerhin noch bei 19 Prozent.

