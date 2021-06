EM-Prognose : England jubelt zum Auftakt in Wembley

Die Europameisterschaft steht noch unter dem Schock der Ereignisse vom frühen Samstagabend, als der Däne Christian Eriksen auf dem Rasen zusammenbracht und wiederbelebt werden musste. Nachdem seine gesundheitliche Lage stabil war, wurde wieder Fußball gespielt, in Kopenhagen und auch in Sankt Petersburg bei der Partie um 21.00 Uhr. Auch an diesem Sonntag geht das Programm einfach so weiter. Drei weitere Spiele stehen an.

Den Auftakt macht einer der Mitfavoriten auf den Titel. Die Engländer haben nicht nur den Vorteil, dass sie die Vorrundenspiele im Londoner Wembleystadion austragen können, auch Halbfinale und Endspiel finden dort statt. Nun geht es am Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) erstmal gegen Kroatien. Die Erinnerungen sind schlecht. Im WM-Halbfinale 2018 verlor England. Das passiert laut EM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich nun nicht (57,3 Prozent). Kroatien hat nur eine Siegwahrscheinlichkeit von 16,7.

Anschließend geht es mit Deutschland-Schreck Nordmazedonien weiter. Der Außenseiter trifft in Bukarest auf die österreichische Auswahl zum Start in Gruppe C. Wer setzt sich durch am Sonntag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV)? Auch bei dieser Partie ist das Ergebnis der Prognose eindeutig. Die Österreicher von Trainer Franco Foda gewinnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 56,9 Prozent. Dass Nordmazedonien bei der EM-Premiere überrascht, ist unwahrscheinlich (16 Prozent).

Zum Abschluss des dritten Spieltags gibt es wieder eine Mannschaft mit Heimvorteil: Die Niederlande treten in Amsterdam gegen die Ukraine an (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV). Und auch hier sind die Rollen, wie in den beiden vorherigen Partien des Tages, klar verteilt. Dass die Niederländer mit einem Sieg ins Turnier starten, ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 57,2 Prozent gegeben. Auf die Ukraine kann man nur zu 16,4 Prozent setzen.

