EM-Prognose : Die Belgier im Vorteil gegen Ronaldo

Die ersten beiden Teilnehmer am Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft stehen fest: Dänemark setzt sich am Ende mit einem deutlichen 4:0 gegen Wales durch und wartet nun auf seinen Gegner. Genauso ergeht es Italien, das aber erst mit sehr viel Mühe mit 2:1 in der Verlängerung gegen Österreich gewann. Lange im Unklaren bleiben die Sieger nicht: Schon an diesem Sonntag sind die beiden Spiele, die den Kontrahenten im Viertelfinale bestimmen.

Zunächst (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) treffen sich die Niederlande und Tschechien in Budapest. Der Sieger trifft auf Dänemark. Oranje kam als Erster der Vorrundengruppe C weiter, die Tschechen schafften es nur als Dritter der Gruppe D. Entsprechend klar sind die Rollen verteilt: Die Niederlande gewinnen lauf EM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich zu 71,8 Prozent, für die Tschechen sprechen demnach nur 28,2 Prozent.

Anschießend (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) kommt es in Sevilla zu einem Duell von Schwergewichten: Geheimfavorit Belgien trifft auf Europameister Portugal. Der Sieger spielt im Viertelfinale gegen Italien. Leicht im Vorteil ist Belgien, das sich als Erster der Gruppe B durchsetze mit drei Siegen. Portugal kam in der deutschen Gruppe als Dritter weiter. Für Cristiano Ronaldo und Co. sprechen 45,1 Prozent, für Belgien also 54,9 Prozent.

