EM-Prognose : Dänemark und Italien kommen weiter

Endlich geht's richtig los! Nach der Vorrunde, die manche Dramatik mit sich brachte, obwohl 16 von 24 Mannschaften ins Achtelfinale kamen, stehen nun die Achtelfinalpartien an. Taktieren geht nicht mehr. Sieg oder Niederlage. Weiterkommen oder Aus. Mehr Möglichkeiten haben die Teams auf dem Weg Richtung Finale in Wembley nicht. An diesem Samstag stehen die ersten beiden Partien an . Die EM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich sagt anhand eines Rechenmodells, das auf dem Wettmarkt beruht, voraus, wer mit welcher Wahrscheinlichkeit siegt.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Zunächst (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) trifft Wales, das Zweiter der Gruppe A wurde, auf Dänemark, das sich mit nur einem Sieg, aber zwei Niederlagen und dem Drama um Christian Eriksen in Gruppe B durchsetzte, ebenfalls als Zweiter. Nun treffen beide Mannschaften in Amsterdam aufeinander. Und die Dänen haben eine Siegchance von 68,3 Prozent. Für die Waliser sprechen entsprechend 31,7 Prozent.

Noch deutlicher sind die Rollen im Spiel danach (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV) in London verteilt. Italien setzte sich mit drei Siegen ohne Gegentor in Gruppe A durch. Österreich wurde Zweiter in Gruppe C, immerhin mit zwei Erfolgen. Doch nun droht die Endstation. Die Italiener haben eine Wahrscheinlichkeit von 79,2 Prozent aufs Weiterkommen. Für die Österreicher um David Alaba sprechen daher nur noch 20,8 Prozent. Es sieht also so aus, als leuchtet es im Viertelfinale azurblau.

