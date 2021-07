EM-Prognose : Die Reise geht für Dänemark und England weiter

Die ersten beiden von vier Viertelfinalspielen bei der Fußball-Europameisterschaft sind gespielt: Die Spanier setzten sich am Freitag erst im Elfmeterschießen gegen die tapferen Schweizer durch. Danach gewannen die Italiener im Topduell mit Geheimfavorit Belgien mit 2:1. Wer setzt sich an diesem Samstag in den anderen beiden Partien durch, um danach gegeneinander im anderen Halbfinale zu spielen?

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Zunächst (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) bekommen des die Dänen mit Tschechien zu tun. Beide Mannschaften hätte man nicht unbedingt an dieser Stelle in Baku erwartet. Laut EM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich sind die Dänen im Vorteil: Ihre Siegwahrscheinlichkeit beträgt 61,5 Prozent. Für die Tschechen, die zuvor die Niederlande ausschalteten, sprechen demnach immerhin noch 38,5 Prozent.

Anschließend (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) duellieren sich die Ukrainer und die Engländer in Rom. Wer kommt ins Halbfinale? Die Rollen sind hier noch eindeutiger verteilt als in der Partie zuvor. Deutschland-Besieger England gewinnt mit einer Wahrscheinlichkeit von 80,3 Prozent. Das ist deutlich. Für die Ukraine bleibt daher nur noch eine Chance von 19,7 Prozent. Die beiden Sieger am Samstag streiten dann am 7. Juli in London um das Ticket zum Endspiel.

Und was fange ich jetzt mit meinem Wissen an? Am besten versuchen Sie Ihr Glück im EM-Tippspiel bei FAZ.NET. Dort gibt es Preise im Gesamtwert von gut 8000 Euro zu gewinnen.

Tippspiel zur Fußball-EM Jetzt anmelden und gewinnen