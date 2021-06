EM-Prognose : Dänemarks Chancen stehen gar nicht schlecht

Für die Dänen war es bisher eine sehr schwere EM: Auf Christian Eriksens Kollaps folgten zwei Niederlage. Laut EM-Prognose ist das Weiterkommen dennoch drin. Extrem spannend ist es in Gruppe C.

Das Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft füllt sich so langsam. Die Niederlande, Italien und Wales haben ihre Position in der Vorrundengruppe bereits so gesichert, dass sie wissen, wann und wo es für sie weitergeht. Am Sonntag sicherten sich die Italiener am abschließenden Spieltag mit dem 1:0 gegen Wales Platz eins, dahinter liegt der Verlierer der Partie als Zweiter der Tabelle. Oranje steht schon vor dem abschließenden Spiel als Gruppensieger fest.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Dort geht es an diesem Montag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM und bei MagentaTV) gegen das schon ausgeschiedene Nordmazedonien. Die Rollen sind in der EM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich klar verteilt. Die Niederländer siegen in Gruppe C zu 72,8 Prozent, für Nordmazedonien sprechen nur 8,6 Prozent, für ein Unentschieden 18,6.

Deutlich enger und spannender, schon aufgrund der Konstellation in der Tabelle, wird zeitlich parallel (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) das Duell zwischen der Ukraine und Österreich. Die Siegwahrscheinlichkeiten sprechen ganz knapp für die Ukraine (27,8 zu 25,6 Prozent). Ein Remis ist mit 46,6 Prozent sehr wahrscheinlich.

Spannend wird es auch in Gruppe B beim Duell zwischen Dänemark und Russland (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV). Die Dänen verloren nach dem Schock um Christian Eriksen beide Spiele, können aber noch weiterkommen. Für einen Sieg über Russland sprechen 57,1 Prozent, für die Sbornaja nur 19,6, für ein Unentschieden 23,3.

Damit wäre Dänemark mittendrin im Kampf ums Achtelfinale, während auch Finnland und Belgien gegeneinander spielen (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM und bei MagentaTV). Dass Belgien den dritten Sieg im dritten Spiel holt, ist mit 71,9 Prozent wahrscheinlich. Für Finnland liegt der Wert nur bei 9,1 Prozent, für ein Remis bei 19. Das würde dann auch Dänemark helfen.

Und was fange ich jetzt mit meinem Wissen an? Am besten versuchen Sie Ihr Glück im EM-Tippspiel bei FAZ.NET. Dort gibt es Preise im Gesamtwert von gut 8000 Euro zu gewinnen.

Tippspiel zur Fußball-EM Jetzt anmelden und gewinnen