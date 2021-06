Eintracht-Legende Lajos Detari : „Klopp bewunderte mich“

Obwohl Lajos Detari nur für eine Saison das Trikot der Frankfurter Eintracht überstreifte, genießt er heute noch einen Legendenstatus in der Stadt. Als er im Sommer 1987 für knapp zwei Millionen Dollar von Honved Budapest zur Eintracht gewechselt ist, war er der teuerste Transfer der Bundesligageschichte. Einige Zeit schien es, dass die Verpflichtung des filigranen Mittelfeldakteurs, den ein halbes Dutzend europäischer Spitzenteams auf den Einkaufszettel hatte, ein großes Missverständnis war.

In der Rückrunde jedoch drehte der Ungar auf, erzielte insgesamt 14 Tore und führte das Team von Trainer Karl-Heinz Feldkamp mit einem Freistoßtreffer zum Pokalgewinn gegen den VfL Bochum. Anschließend verkauften ihn die Frankfurter für eine Rekordablösesumme von 17 Millionen DM an Olympiakos Piräus. Heute betreibt der 58-jährige, der zwischenzeitlich kurze Trainertätigkeiten in Griechenland und Ungarn ausgeübt hat, eine Fußballakademie in Budapest.