DFB-Frauen nach der EM : Die große Chance für den Fußball

Die deutsche Fußball-Chronik wäre beinahe um eine weitere Triumphgeschichte erweitert worden. Die Leistung des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trug in den vergangenen Wochen viel dazu bei, dass die Europameisterschaften zu einem Unterhaltungserlebnis wurden. Erst im Finale von Wembley, dem feierlichen Abschluss dieser gelungenen Veranstaltung, trafen sie mit England auf einen Gegner, der ihnen taktisch, körperlich und auch mental in Nuancen überlegen war.

Mit besserer Übersicht bei der Strafraumbesetzung, höherer Schussgenauigkeit sowie weniger Verletzungspech und Corona-Problemen hätten die DFB-Auswahl bei der Siegerzeremonie nicht so traurig dreinblicken müssen. Doch für Enttäuschung, so verständlich sie im Augenblick auch ist, besteht über die ersten Momente des Schmerzes hinaus, kein Grund. Auch der zweite Platz verleiht ihrem Auftritt Glanz.

Es war eine Freude, mit anzusehen, wie die Deutschen couragiert an die Sache herangingen, als sie ihre Chance witterten. Es wäre zu einfach, das, was Voss-Tecklenburg und ihr Stab an Betreuern, die sie als Zeichen des neuen Gemeinschaftsgeistes erstmals umfassend aus dem Kreis der Männer-Nationalmannschaft rekrutieren konnte, auf die Beine stellten, als Sommermärchen zu betiteln.

Unerklärlich waren die Ergebnisse nicht: Sie resultieren aus cleverer Planung und strukturierter Arbeit, die das Team einen Glauben an die eigene Stärke entwickeln ließ. Wie bei einer Maschine, bei der jedes kleine Rädchen ins andere passte, um so das große Rad in Schwung zu bringen, fügten sich die unterschiedlichen Temperamente im schwarz-weißen Nationaltrikot zu einer Einheit zusammen, die erst an den englischen Löwinnen scheiterten, die – getragen von einer Welle der Fan-Begeisterung – noch mehr Power entwickelten.

Niemand im Team von Voss-Tecklenburg war darauf aus, allein zu glänzen. Alle sahen sich dem großen Ganzen verpflichtet. „Made in Germany“ war seit Olympia 2016 kein Gütesiegel mehr bei wichtigen Frauen-Turnieren. Die Bundestrainerin und ihre Spielerinnen haben das auf sehenswerte Art und Weise geändert. Verband und Vereine können jetzt zeigen, dass sie aus den Unzulänglichkeiten der Vergangenheit gelernt haben.

Vor mehr als zehn Jahren, rund um die Heim-WM 2011, als die Deutschen letztmals auf derart viel öffentliche Resonanz stießen, glaubten die Funktionäre, dass es ohne großes Zutun wie von selbst immer weiter voran gehen würde. Ein fataler Irrtum, der den Fußball der Frauen hierzulande in seinen Entfaltungsmöglichkeiten begrenzte. Nun ist die Chance vorhanden, dass die Schattenpflanze mehr Licht erhält – und so Wurzeln schlagen und kraftvoll wachsen kann.

Wenn nun die maßgeblichen Strategen abseits des Spielfelds ihrer Verantwortung gerecht werden, können diesem Highlight in einem wesentlich breiter gewordenen Konkurrenz-Umfeld weitere Schritte zurück zu früherer Bedeutung folgen. Voss-Tecklenburg blieb über drei Jahre trotz wiederkehrender Schwierigkeiten optimistisch, was sich als berechtigt erwies, da in London erkennbar wurde, was an Potenzial vorhanden ist, wenn Zeit und Unterstützung vorhanden sind.

Dass die ehemalige Stürmerin ihren Vertrag langfristig verlängern soll, ist ein gutes Signal. Voss-Tecklenburg wird es bei aller Energie, die sie ausstrahlt, nicht im Alleingang schaffen. Denn nicht zuletzt eines hat diese EM unter maßgeblicher deutscher Beteiligung eben auch aufs Neue gezeigt: Im Fußball lässt sich vor allem mit Teamplay Großes erreichen.