Rückhalt bei der Fußball-EM : Wie Merle Frohms zur Anführerin reifte

Aktualisiert am

An Statur gewonnen: Merle Frohms Bild: EPA

Vieles von dem, was sie mit Liebe zum Detail geplant hatten, ist so gekommen wie erhofft. Das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Anfangsaufgaben bei der Europameisterschaft überzeugend gemeistert. Beim Wetter wurde die Reisegruppe allerdings überrascht. England präsentiert sich seit Tagen als Platz an der prallen Sonne.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Die Temperaturen haben manche Wiese im Park im Westen Londons, in dem sich das Basislager des DFB befindet, in eine dürre Steppenlandschaft verwandelt. Und es wird noch heißer. Für diesen Dienstag sprach die Health Security Agency erstmals für das Vereinigte Königreich die Warnung vor „gesundheitsgefährdender Hitze“ aus. Der Temperaturrekord auf der Insel liegt bei 38,7 Grad Celsius – er soll fallen.

„Sie tut dem Team richtig gut“

Michael Fuchs, der im Staff von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in erster Linie als Torwartcoach dabei ist, kündigte an, dass der Betreuerstab in der Vorbereitung auf das Viertelfinale gegen Österreich am Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM) auf die gewöhnungsbedürftige Wärme reagieren und die Übungseinheiten anpassen werde. Es sei mehr denn je wichtig, „gut zu regenerieren“, sagte der 52-Jährige, der selbst als Schlussmann bei den Amateuren des 1. FC Nürnberg ak­tiv war, ehe er 2007 zum Verband wechselte. Um die Fitness der Gruppe macht sich Fuchs auch unter den schweißtreibenden Umständen keine Sorgen. „Egal, wen man anschaut“, sagte er, „alle sind gut drauf.“

Dass dabei Merle Frohms, die vor dem Turnier den internen Wettstreit um den Posten zwischen den Pfosten gegen Almuth Schult überraschend für sich entschied, bei ihrem Debüt auf großer Bühne einen so unaufgeregten und verlässlichen Eindruck hinterließ, verwundert Fuchs nicht: „Denn sie hat in Frankfurt sehr gut gearbeitet.“ Technisch und taktisch habe sie neue Höhen erklommen. Die in Celle aufgewachsene 27-Jährige gehörte zu den Stützpfeilern des Eintracht-Ensembles, das sich im Mai die Qualifikation zur Champions League sicherte. Nach der Euro wird sie auch beim VfL Wolfsburg Schult ablösen, die zum Ausklang ihrer Karriere zum Angel FC nach Los Angeles wechselt.

Alexandra Popp, die Kapitänin der DFB-Elf, kennt Frohms seit Teenager-Tagen und spricht voller Wertschätzung über den Werdegang ihrer kommenden Vereinskollegin: „Merle hat sich in den vergangenen zehn Jahren brutal entwickelt“, sagte Popp, „sie hat uns auch schon mal den Hintern gerettet, um im Spiel zu bleiben. Sie tut dem Team richtig gut.“

Für Niko Arnautis, ihren bisherigen Coach in Frankfurt, passen die sehenswerten EM-Auftritte zu den Erfahrungen, die er mit Frohms in Frankfurt sammelte. Sie habe allumfassend an Statur gewonnen und sei „als Persönlichkeit gereift“, sagte der 42-Jährige der F.A.Z. „Wir hatten viele positive Gespräche miteinander und konnten Merle helfen, dass sie lernte, dass es sich lohnt, gegen Widerstände auf dem Platz zu kämpfen, und sie sich selbst vertrauen kann.“

Frohms selbst gehört zu den stilleren Zeitgenossen in der Kabine. Sie zog es nach den Siegen über Dänemark (4:0), Spanien (2:0) und Finnland (3:0) nicht unmittelbar vor die Kameras, sondern sie wäre auch auf direktem Weg zum wartenden Bus marschiert, wenn ihr von DFB-Seite nicht dezent signalisiert worden wäre, dass die (internationale) Medien-Nachfrage nach ihrer Person groß ist.

Dass sie bislang kein Gegentor hinnehmen musste und mehrmals, zum Beispiel gegen die Spanierin Mariona Caldentey, spektakulär parierte, ordnete sie ohne Hang zum Übermut ein, denn sie müsse schließlich „zur Stelle sein“, wenn ihre Unterstützung gebraucht werde. Das „Umfeld“ in Frankfurt sei zuletzt mit „entscheidend gewesen“, dass ihre Karriere Fahrt aufnahm, da sie sich vor allem „athletisch verbesserte“.

Mehr zum Thema 1/

Frohms ist 1,75 Meter groß und wirkt mit ihrem feingliedrigen Körperbau gegenüber manch robusterer Mitstreiterin geradezu filigran. Sprungkraft, das Positionsmanagement bei langen Bällen oder der Mut, sich bei hohen Flanken von der Linie ins Getümmel im Strafraum zu stürzen, zeichnen ihre Klasse aus. Frohms, sagte Arnautis, wolle „immer und alles gewinnen“. Sie sei heute trotz ihrer sanften Art eine Leaderin, „weil sie ständig besser werden will und mit ihrer Leistung die Mannschaft führt“. Bei der EM eröffnet das den Deutschen erstmals seit 2013 wieder Titelchancen.