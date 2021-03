Das Ziel des DFB-Teams : „Spaß in die Wohnzimmer bringen“

„Impfen und testen“, sagte der Mann auf dem Podium mit ernster Miene, „ist natürlich der richtige Weg.“ Nein, es war nicht so, dass sich die Zuschauer dieser Pressekonferenz am Dienstag im Kanal geirrt hatten. Es war nicht das politische Berlin, das, ermüdet von den nächtlichen Beratungen, in die Kamera sprach und mit den verbliebenen Kräften versuchte, einen Weg aus der Krise aufzuzeigen.

Es war der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft, der sich in dieser Sache äußern sollte. Manuel Neuer zeigte sich dabei durchaus auf Ballhöhe mit der Politik, als er von der Wichtigkeit der Schnelltests sprach und von der Hoffnung auf schnellere Fortschritte bei der Impfkampagne.

Aber er war auch noch etwas anderes gefragt worden: was der Beitrag des Nationalteams in dieser Pandemie-Lage sein könne, die viele Menschen ermüde, erschöpfe und auch wütend mache. Darauf ging Neuer zunächst gar nicht ein, erst später sprach er davon, dass es eines der Ziele sei, „Spaß in die Wohnzimmer zu bringen, damit die Menschen in dieser Zeit etwas Positives von der Nationalmannschaft zurückbekommen“.

Ohne Kroos und Süle

Um das zu schaffen, dessen zeigte Neuer sich bewusst, muss das Team von Joachim Löw einen Weg aus seiner eigenen Krise finden, und das ohne Verzug. „Es darf uns kein Fehler mehr passieren“, sagte er, und: „Wir sind alle gefordert, die Mannschaft und die Verantwortlichen.“ Gerade Letzteres geht derzeit manchmal ein wenig unter in den vielen romantisierenden Kommentaren zu Löws bevorstehendem Abschied und dem, so heißt es immer, Wunsch der Spieler, ihm dazu einen Erfolg zu schenken.

Auch Neuer stimmte in dieses Lied ein, als er auf den langen gemeinsamen Weg mit Löw zurückblickte, der 2009 begann, „als Baby“, wie er scherzte. Aber der Torwart, der am Samstag 35 wird und sich offenbar durchaus vorstellen kann, auch den nächsten Bundestrainer näher kennenzulernen, seinen dann erst zweiten, formulierte auch konkrete Aufträge für das Hier und Heute.

Der eine bestand darin, dass sich das Team auf eine „Achse“ verlassen können müsse, die für „Coaching und Kompaktheit“ sorge. Neuer erläuterte noch einmal, wie die Kommunikationswege laufen sollen, „von hinten nach vorn und von innen nach außen“.

Was das angeht, muss er zumindest vor dem ersten der drei bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag gegen Island (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur WM-Qualifikation und bei RTL) hoffen, dass die Kette nicht früh unterbrochen wird: Neben Toni Kroos (Adduktorenprobleme) fällt auch Innenverteidiger Niklas Süle fällt wegen einer Zerrung aus. Das ist auch mit Blick auf Neuers zweiten Auftrag misslich: Das Unternehmen Abwehrkonsolidierung, sagte er, dürfe, auch wenn oft davon die Rede ist, nicht erst in der unmittelbaren EM-Vorbereitung beginnen, es sei „jetzt entscheidend, dass wir jedes Training und die Spiele so angehen, dass uns das hilft“.

Löws Auswahl in diesem Bereich ist allerdings deutlich schmaler als in der Abteilung Offensive, für die am Dienstag Florian Neuhaus und Amin Younes zumindest verbal schon einmal Kostproben ihres Tatendrangs gaben. Insbesondere Younes wirkte, als habe jemand die Fenster beim Nationalteam auf Querlüften gestellt – und auch wenn der Frankfurter sich darauf nicht reduzieren lassen wollte, verkörpert er genau das, was der Deutsche Fußball-Bund in seinen Teams so schmerzlich vermisst: Bolzplatzmentalität.

Die dazugehörige Qualität hat in Younes’ Fall, wie Neuer aus schmerzlicher Erfahrung mit den Bayern weiß, das Zeug, ein enges Spiel zu entscheiden. Ob Löw noch ein Plätzchen für Younes findet, ist eine der vielen offenen Fragen. „Ich hoffe“, sagte Neuer ganz allgemein, „dass es in die richtige Richtung laufen wird.“ Die Pandemie, meinte er, aber sicher auch das andere.