Fußball der Frauen : „Ich finde, wir müssen investieren“

Aktualisiert am

Was muss besser werden? Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften des DFB, spricht im Interview über seinen Plan zur Rückkehr der deutschen Frauen in die Weltspitze.

Herr Chatzialexiou, tritt der Fußball der Frauen in diesem Sommer ohne Veranstaltung der Männer in Deutschland aus dem Schatten heraus?

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Ich sehe es als große Chance. Zumal die EM in einem Land stattfindet, das der Welt zeigt, wie solche Turniere, egal, ob für Frauen oder Männer, organisiert werden sollten. Die Zuschauer sind euphorisch, auch bei Spielen, wenn keine Engländerinnen auf dem Platz sind. Die Be­sucherzahlen sind beeindruckend, das Publikum ist begeisterungsfähig und fair. Deswegen glaube ich, dass das Turnier zum richtigen Zeitpunkt kommt und so den Fokus gerade tatsächlich komplett auf die Frauen richtet. Und das ist gut so.