Deutschland-Gegner Dänemark : „Diese Mannschaft kann große Teams schlagen“

In weniger als zwei Wochen wird der deutsche Länderspiel-Gegner Dänemark zum ersten Mal Ko-Gastgeber eines großen Fußball-Turniers sein. Und aus diesem Anlass werden jetzt noch einmal die alten Helden vor die Kameras gezerrt.

Im EM-Spielort Kopenhagen posierten die beiden Laudrup-Brüder mit dem EM-Pokal, den der frühere Bayern-Stürmer Brian 1992 im Endspiel gegen Deutschland (2:0) selbst gewann. Sein älterer Bruder Michael war schon dabei, als die Dänen die Deutschen auch bei der WM 1986 besiegten (2:0) und dies ein paar Tage später schwer bereuten. Denn als Gruppensieger bekamen sie es in der nächsten Runde mit den starken Spaniern zu tun (1:5). Der deutsche Achtelfinalgegner Marokko (1:0) wäre ihnen im Nachhinein deutlich lieber gewesen.

Bei der Euro 2021 könnten Deutschland und Dänemark theoretisch in jeder der vier K.o.-Runden aufeinandertreffen. Weit zu kommen, trauen sich die Dänen jedenfalls zu. In ihrer Heimat hält man das aktuelle Team für das qualitativ beste seit den Sensationseuropameistern von vor 29 Jahren. „Wir haben in den letzten drei Jahren nur zwei Spiele verloren - jeweils gegen Belgien, die aktuelle Nummer eins der Welt“, sagte Stürmer Yussuf Poulsen von RB Leipzig vor dem Testspiel in Innsbruck am Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Länderspielen und bei RTL) in einem Kicker-Interview.

Erfahrene dänische Achse

Poulsen ist neben Torwart Frederik Rönnow (FC Schalke 04), Thomas Delaney (Borussia Dortmund) und Robert Skov (TSG 1899 Hoffenheim) einer von vier Bundesliga-Profis im dänischen EM-Aufgebot. Dazu kommen noch Spieler wie die ehemaligen Gladbacher Andreas Christensen (FC Chelsea) und Jannik Vestergaard (FC Southampton), die den Bundesligabetrieb daran erinnern, was er in manchen Fällen nur noch ist: eine Aus- und Weiterbildungsstation für die Ligen in England oder Spanien.

Aber selbst ein Champions-League-Sieger wie Christensen steht im dänischen Team nur im Schatten der drei wichtigsten Spieler, die auch unter dem neuen Trainer Kasper Hjulmand (ehemals FSV Mainz 05) eine international erfahrene Achse bilden: Torwart Kasper Schmeichel (34) von Leicester City, Kapitän Simon Kjaer (32) vom AC Mailand und Spielmacher Christian Eriksen (29) von Inter Mailand.

„Diese Mannschaft kann große Teams schlagen“, sagte der frühere Dortmunder Flemming Povlsen in einem 11Freunde-Interview. Als Europameister von 1992 gehört auch er zu den alten Helden. „Das ist schon seit meiner Zeit so“, sagte er: „Größere Nationen tun sich gegen uns immer schwer.“