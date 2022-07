Fußball-EM der Frauen : Deutschland trennt noch ein Sieg von Wembley

Die deutschen Spielerinnen haben sich bei der Europameisterschaft endgültig glänzende Perspektiven erarbeitet. Sie trennt nur noch ein Sieg vom Einzug in Endspiel in Wembley. Im Viertelfinale setzte sich das Team gegen Österreich durch. Das 2:0 am Donnerstag war der vierte Turniererfolg in Serie. Im Brentford Community Stadium verfolgten 16.025 Zuschauer die abwechslungsreiche Partie, in der Tore von Lina Magull (27. Minute) und Alexandra Popp (89.) den Ausschlag gaben. „Insgesamt war es ein Riesen-Spiel und wir sind glücklich, dass wir heute 2:0 gewonnen haben“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



„Es war gefühlt über 90 Min ein Hin und Her. Wir sind froh und stolz, endlich wieder ein Halbfinale erreicht zu haben“, sagte Magull in der ARD: „Wir hatten auch ein bisschen Glück, wir haben viele Chancen zugelassen. Wir sind unendlich froh und stolz, endlich mal wieder ein Halbfinale erreicht zu haben. Das muss man einfach feiern und genießen.“ Nun muss das DFB-Team am kommenden Mittwoch im Halbfinale den Sieger der Begegnung zwischen Frankreich und den Niederlanden antreten, die erst an diesem Samstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei DAZN) aufeinandertreffen.

Als die Deutschen vor drei Wochen in London ankamen, zählten sie zu den großen Unbekannten. An den Straßen vom Flughafen Heathrow in die City waren zwar Plakate für die Euro aufgehängt, doch geworben wurde mit englischen, norwegischen oder spanischen Star-Gesichtern. In der Zwischenzeit tat sich einiges, und Voss-Tecklenburg wird mit ihren Akteurinnen mittlerweile von Passanten erkannt, angesprochen, beklatscht und um Autogramme gebeten.

Und die Werbung in eigener Sache kann weitergehen. Die Elf, die Voss-Tecklenburg zum Start aufbot, kam ihrer Idealvorstellung des Teams in diesem Sommer ziemlich nahe: Giulia Gwinn und Magull vom FC Bayern, die zuletzt wegen Muskelbeschwerden behandelt werden mussten, standen genauso zur Verfügung wie Klubkollegin Lea Schüller; die Münchner Stürmerin hielt sich nach überstandener Corona-Infektion als Einwechselspielerin bereit.

„Tief berührt“ von Seelers Tod

Ehe die englische Schiedsrichterin Rebecca Welch den Dingen ihren Lauf ließ, gedachten beide Seiten in einer Schweigeminute Uwe Seelers. Die Deutschen trugen zu Ehren des am Nachmittag verstorbenen Fußball-Idols zudem Trauerflor. „Die Nachricht hat uns betroffen gemacht. Ich weiß, dass er heute Abend unser Spiel schauen wollte, deswegen sind wir tief berührt und werden auch ein Stück weit für Uwe Seeler spielen“, sagte Voss-Tecklenburg vor dem Anpfiff in der ARD. Nach dem Spiel sagte sie über die Schweigeminute, während der sie die Augen geschlossen hatte: „Das nimmt einen sehr mit. Uwe Seeler war ein fantastischer Mensch.“

Die Bundestrainerin setzte gegen den mit acht Spielerinnen aus Bundesligavereinen beginnenden Gegner auf das vertraute 4-3-3-System, bei dem Popp als zentrale Sturmspitze auch mit ihrer Körpersprache das Signal zum Pressing geben sollte. Lange dauerte es nicht, bis die Teams Schwung aufnahmen.

Mehr zum Thema 1/

Für Österreich scheiterte Julia Hickelsberger an Torhüterin Merle Frohms (9.); auch beim Versuch von Marina Georgieva fehlte nicht viel, doch ihr Kopfball prallte an den linken Pfosten (13.). Für die DFB-Auswahl verzog Popp knapp, als sie zum Abschluss einer Kombination über Svenja Huth und Klara Bühl vor Keeperin Manuela Zinsberger aufkreuzte (10.).

Wer dachte, dass die Österreicherinnen, was Speed und Power angeht, mit den Deutschen nicht würden mithalten können, sah sich in einer hin und her wogenden Auseinandersetzungen oft eines Besseren belehrt: sie verteidigten mit Verve, insbesondere in Person von Georgieva, und gingen bei Umschaltaktionen gerne direkt zur Attacke über. Das behagte Voss-Tecklenburgs Truppe nicht sonderlich, sie wehrte sich aber mit Leidenschaft und setzte sodann passende Zeichen.

Popp nutzt Fehler der Torhüterin

Bühl eroberte auf dem linken Flügel gegen Carina Wenninger die Kugel, ihre Hereingabe ließ Popp vorbeilaufen, was Magull aus elf Metern das 1:0 ermöglichte (26.). Der – zu diesem Zeitpunkt überraschende – Zwischenstand wirkte sich positiv auf die zuvor hektischen Bemühungen der Deutschen aus. 24 Sekunden nach Wiederanpfiff fehlten Gwinn nur Zentimeter zum nächsten Tor. Ihr Flachschuss prallte jedoch ebenfalls an den linken Pfosten.

Bei zwei folgenden Aktionen war dann den Deutschen das Glück hold: Barbara Dunsts Heber landete an der Latte (53.), während Sarah Puntigam aus der Distanz schoss und wiederum der linke Pfosten den österreichischen Jubel verhindert (57.). Stets rasant ging es in der Schlussphase weiter, in der Bühl abermals an der Latte (78.) scheiterte.

Das mit Macht auf den Ausgleich drängende Team Austria kassierte den Knockout durch einen Blackout Zinsbergers: Die Torhüterin verpatzte einen Abschlag, was Popp im Stile einer Goalgetterin geistesgegenwärtig zum 2:0-Endstand ausnutzte (89.). „Auch wenn es extrem intensiv heute war, haben wir es uns verdient“, sagte Popp. „Wir sind drangeblieben, waren in den Zweikämpfen, haben nach vorne gespielt.“