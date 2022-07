Finale der Fußball-EM : Die Fab Five der deutschen Erfolgstour

Ein Team reißt alle mit: Schlagen die deutschen Frauen England in Wembley, sind sie Europameisterinnen. Fünf Porträts erklären die unerwartete Erfolgstour.

Die Vordenkerin

In London will sie die Ernte aus der Saat einbringen, die im Frühsommer in Franken ausgebracht wurde. Martina Voss-Tecklenburg hat schon zu Jahresbeginn ein Konzept präsentiert, das eine umfassende Vorbereitung auf die EM vorsah. Sowohl die Verbandsspitze als auch die Bundesligavereine konnte die 54-Jährige überzeugen, sodass vor dem Turnier erstmals drei Trainingslager auf dem Gelände des Sponsors in Herzogenaurach stattfinden konnten.

An diesem Sonntag (18.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei DAZN), im Finale von Wembley, soll sich die Arbeit auszahlen. Voss-Tecklenburg überließ nichts dem Zufall. Sie führte die Spielerinnen weniger streng als in ihrer Anfangszeit, als sie nach eigenen Worten „dominant“ auftrat, delegierte Aufgaben, appellierte an die Eigenverantwortung und führte den 80 Personen umfassenden Tross mit Seriosität – aber auch mal mit einem Augenzwinkern. Das setzte bei den Spielerinnen Energien frei und ließ sie einen Ehrgeiz entwickeln, den Voss-Tecklenburg mitunter „kaum bremsen konnte“.

Auch das Team hinter dem Team funktionierte. Während bei der WM 2019 Kompetenzstreitigkeiten das frühe Aus mit besiegelten, gaben die Rheinländerin und ihre fünf Assistenten ein harmonisches Bild ab. Gewachsen ist das Gruppengefühl bei Hüttenabenden im Schwarzwald und zu Hause bei Voss-Tecklenburg, wohin sie ihren Betreuerstab regelmäßig einlud, um sich auszutauschen, persönlicher kennenzulernen, gemeinsam zu kochen oder auch mal Gin zu verkosten. Auch ihr Londoner Hotel hielt einige edle Tropfen parat. Gut möglich, dass sie demnächst einen guten Grund haben, auf einen großen Erfolg anzustoßen.

Die Gereifte

Die Nacht von Sevilla wird niemand vergessen, der sie vor Ort erlebt hat. Zehntausende Frankfurter Fans feierten den Europa-League-Triumph der Eintracht. Zu den geladenen Partygästen gehörte Merle Frohms, die wie ihre Kolleginnen aus dem Frauen-Team der Hessen eine Sternstunde des Klubs hautnah erlebte – und melancholisch wurde.

Sie wusste, dass sie nach der EM zum Meister VfL Wolfsburg zurückkehren würde. Doch ein Teil ihres (Sportler-)Herzens sagte ihr, dass sie in Zukunft einiges schwer vermissen würde. Bei der Eintracht war sie zur Keeperin von internationalem Format gereift. Mehr noch: Sie entwickelte sich als Mensch. Die zuvor oft introvertiert wirkende Frohms stellte fest, dass sie ihr Team durch Leistung führen kann und dass es hilfreich ist, Vertrauen in die eigene Stärke zu zeigen. So lassen sich Widerstände auf dem Platz überwinden und neue Ziele leichter in Angriff nehmen.

Beim DFB haben sie während der Tage in England den Verantwortlichen der Eintracht ausdrücklich gedankt für das professionelle Engagement, das dazu führte, dass Frohms über eine ausgezeichnete Sprungkraft verfügt, dank ihres Positionsmanagements den Strafraum auch bei hohen Flanken unter Kontrolle hat und eine Dynamik im Antritt besitzt, die es ihr erlaubt, ähnlich wie Manuel Neuer, als Libero klärend rauszulaufen.

Genauso wichtig war Torwarttrainer Michael Fuchs der Hinweis auf „Willen und Power“ von Frohms. Sie sei eine „charismatische Persönlichkeit“. Sie selbst kommentierte ihren Beitrag zum Erreichen des Endspiels bescheiden: „Ich habe gezeigt, wofür ich da bin.“

La Maschina

Es gab einige Gründe, skeptisch zu sein, was die Aussichten der Deutschen bei diesem Turnier betrifft. Vor allem die Defensive schien ein Problem, weil Marina Hegering als zweite Innenverteidigerin vorgesehen war, obwohl sie in der Rückrunde für München nur eine Handvoll Spiele bestreiten konnte. Doch die Bundestrainerin stärkte ihrem Sorgenkind den Rücken – und sollte recht behalten.

Mit ihrer Dynamik und Zweikampfstärke verleiht die 32-Jährige der Abwehr eine solide Komponente. Hegering weiß wie keine andere, was es bedeutet, sich schinden zu müssen, um die Hoffnung nicht aufzugeben. Insgesamt verpasste sie sechs Jahre in ihrer Karriere wegen einer komplizierten Fersenverletzung, die immer wieder aufbrach, Folgeoperationen notwendig machte und sie auf eine harte Probe stellte.