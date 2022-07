Deutschland bei der Fußball-EM : „Herz auf Herz“ im Viertelfinale

Sie haben sich gut eingelebt. Die Unterkunft, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als Basislager wählte, erfreut sich bei den Spielerinnen großer Beliebtheit: Das schmucke Hotel befindet sich in Wurfweite der Themse, der Park drum herum sorgt für Abgeschiedenheit, das Trainingsgelände auf der Anlage eines Rugbyklubs ist in wenigen Minuten mit dem Rad erreichbar, und das Stadion, wo sie an diesem Donnerstag mit Österreich (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei DAZN) um den Halbfinaleinzug bei der Europameisterschaft konkurrieren, liegt nur ein paar Kreuzungen entfernt.

Kurzum: Kein Vergleich zu früheren Quartieren, die sich mitunter mehrere Nationalteams teilen mussten und in denen sich Beteiligte nahezu zwangsläufig in die Quere kamen. In Brentford herrscht dagegen Wohlfühlatmosphäre, wobei Martina Voss-Tecklenburg davon überzeugt ist, dass sich das entspannte Betriebsklima förderlich auf das Erreichen ihrer Vorhaben auswirkt. Bei dieser Europameisterschaft will die DFB-Auswahl bis zum letzten Juli-Sonntag mit von der Partie sein und dann im Finale von Wembley nach dem Titel greifen: „Wir wissen, warum wir hier sind“, stellte die Bundestrainern in London fest.

Voss-Tecklenburg und eine besondere Energie

Sie ist sich aber auch bewusst, dass noch einige Hürden vor ihnen stehen, die es zu überwinden gilt. An der nötigen Entschlossenheit ihrer Spielerinnen kommen ihr jedoch keine Zweifel, weil sie täglich eine besondere Energie spürt. Den Garten ihres idyllischen Unterschlupfs am Rande der Millionenmetropole hat die Reisegruppe aus Germany neben dem Swimming Pool in einen Outdoor-Spielplatz verwandelt: Tischtennisplatte, Tech-Ball, Dartscheibe, Boule-Kugeln, Kartensets oder Würfelbecher – wer möchte, findet in den Momenten, da Voss-Tecklenburg nicht zur Einstimmung auf kommende Aufgaben bittet, genügend Gelegenheiten, sich die Freizeit kurzweilig zu vertreiben.

Wobei sich ständig „gebattled“ wird, wie die 54-Jährige im längst englisch geprägten Tonfall die Lust der Spielerinnen am permanenten Wettkampf hervorhebt: „Jede von ihnen will immer gewinnen.“ Das stimmt sie optimistisch. Ihr 23er-Kader habe nach drei Vorrundensiegen jedenfalls noch lange nicht genug und gezeigt, dass er neben gehobener individueller Qualität über einen kollektiven Behauptungswillen verfügt, um es mit jedem Gegner aufnehmen zu können. Bange sei ihr daher vor dem Nachbarschaftsduell nicht im Geringsten: „Wir werden gut vorbereitet sein und mit Feuer loslegen“, kündigte die 54-Jährige an. Sie sei „sehr entspannt“ und „sehr sicher“, dass ihr Team die passende Performance liefern werde.

Im Halbfinale am kommenden Mittwoch könnten sie dann auf den Sieger der Begegnung zwischen Frankreich und Holland treffen. Zukunftsmusik für die Bundestrainerin, deren Konzentration zunächst auf das Hier und Jetzt ausgerichtet ist. Auch mit dem Rückblick auf die WM 2019, als die Deutschen im Viertelfinale in ähnlich vielversprechender Konstellation scheiterten, beschäftigt sie sich nicht mehr, weil der Rückschlag verarbeitet und geeignete Konsequenzen daraus gezogen worden seien. „Wir alle haben uns weiterentwickelt“, sagt Voss-Tecklenburg, „die Rollenverteilung ist jetzt klarer.“ Das gelte sowohl für das Team als auch für den Betreuerstab. „Denn damals kannten wir uns noch nicht so gut.“

Hinter allen liegen viele Einzelgespräche, sie habe den fünfköpfigen Mannschaftsrat permanent in die Kommunikation eingebunden. „Es herrscht intern bei uns Klarheit und Verständnis für die Schritte, die wir machen.“ Jede sei sich der Chance und des Risikos der Ausgangslage gegen einen Konkurrenten bewusst, der mit 14 Spielerinnen aus der Bundesliga antritt und daher zum einen berechenbarer erscheint, aber im Umkehrschluss eben auch eher weiß, was die Protagonistinnen des DFB im Schilde führen.

„Es wird sicher intensiv, weil sie ähnlich emotional wie wir sind. Es trifft Herz auf Herz“, sagte Voss-Tecklenburg. „Wer denkt, in einem EM-Viertelfinale gibt es leichte Aufgaben, wird nach Hause fahren“, warnte die Bundestrainerin, wenngleich sie betonte, bei weitem nicht mehr so unduldsam wie in Anfangszeiten die Chefrolle zu interpretieren.

Auch sie, die sich früher oft als „Einzelkämpferin“ verstand, dadurch „sehr dominant“ auftrat und am liebsten das ganze Training allein gestaltete, jede Übungsstation aufbaute und die richtige Ausführung kontrollierte, sei dazu übergegangen, Kompetenzen an ihren nicht minder engagierten Stab zu delegieren und das Team in Entscheidungsprozesse einzubinden – was zu ihren Zeiten als Aktive undenkbar gewesen wäre. Sie frage inzwischen gezielt nach der Spielerinnen-Perspektive, „denn dann kommt man zueinander“, sagte Voss-Tecklenburg. „So ist Vertrauen entstanden, das gibt Sicherheit und zeigt sich in der Leistung.“

Die Siege gegen Dänemark, Spanien und Finnland wertete sie als „hilfreich, um weiter zu wachsen“. In jeder Begegnung seien die Deutschen in der Lage gewesen, die Stärken der anderen Seite zu eliminieren und „selbst das zu spielen, was wir wollten“.

Diesen Plan verfolgen sie auch gegen Österreich. „Und wenn wir auf den Platz bringen, was wir uns vorgenommen haben, ist die Chance groß, dass wir weiterkommen.“ Es mache Spaß, Trainerin eines Teams zu sein, das „immer mehr will“ und bei dieser EM nicht eher aufhören möchte, „bis das große Bild fertig ist“, sagte Voss-Tecklenburg. Mit anderen Worten: Von Heimweh kann nach bald drei Wochen auf der britischen Insel keine Rede sein.