Nach Aus bei EM : Kroos beendet Karriere in Fußball-Nationalteam

Nach dem EM-Aus gegen England kündigt der erste Spieler seinen Rücktritt aus dem DFB-Team an. Der frühere Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid möchte nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen.

Der frühere Weltmeister Toni Kroos beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Diese Entscheidung verkündete der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler von Real Madrid am Freitag in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“. Dass es irgendwann die Option für ein Comeback geben wird, ist für ihn ausgeschlossen: „Die Entscheidung steht, sie ist unwiderruflich.“

„106-mal habe ich für Deutschland gespielt. Ein weiteres Mal wird es nicht geben“, schrieb er zudem bei Instagram: „Den Entschluss nach diesem Turnier aufzuhören hatte ich schon länger gefällt. Es war mir schon länger klar, dass ich für die WM 2022 in Qatar nicht zur Verfügung stehe.“ Kroos erzielte für Deutschland 17 Länderspieltore. Sein größter Erfolg mit der Nationalelf war der WM-Triumph 2014 in Brasilien.

Der frühere Münchner und Leverkusener hatte seinen Abschied bereits nach dem WM-Desaster 2018 erwogen, ließ sich vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw aber umstimmen. Zu dessen Nachfolger Hansi Flick hat er ein gutes Verhältnis, er möchte aber künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. „Das ist eine Entscheidung für die Familie und für mich, weil es mir auch gut tut, dass ich mehr bei der Familie bin. Ich will auch als Ehemann und Papa da sein und gebraucht werden“, führte der 31 Jahre alte Kroos weiter aus.

Sein Vertrag in Madrid läuft bis Mitte 2023. Kroos nahm für Deutschland seit seinem Debüt im März 2010 gegen Argentinien (0:1) an allen drei Welt- und Europameisterschaften teil und bestritt dort insgesamt 28 Spiele (drei Tore). Sein größtes war das historische 7:1 im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien. Damals erzielte Kroos zwei Tore binnen 69 Sekunden – der kürzeste zeitliche Abstand bei zwei Toren in der Geschichte des Weltturniers. Sein letztes Länderspiel war das 0:2 am 29. Juni im EM-Achtelfinale gegen England.