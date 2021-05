Müller und Hummels in DFB-Team : Sofort wieder Chefs

Joachim Löw hat seine Kader schon in ganz unterschiedlichen Ambientes bekanntgegeben. Mal war es gipfelstürmerisch, als es bei seiner Premiere als Chef vor der EM 2008 auf die Zugspitze ging, zuletzt auch mal museal, was sich im Nachhinein als unheilvolle Prophezeiung für den Auftritt bei der WM 2018 in Russland deuten ließ, vor der es eine kraftstrotzende Leistungsschau des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Fußball-Museum zu Dortmund gegeben hatte, vorzeitige Vertragsverlängerung für den Bundestrainer inklusive.

Vor Löws letzter Runde ging es nun aufgrund höherer Gewalt ins Digitale, das aber wollte der DFB nutzen, um den Draht zur Basis wiederherzustellen, der ja nicht nur pandemiebedingt verlorengegangen war. Und so wurde am Mittwochnachmittag quer durch die Republik gezappt aus der Verbandszentrale in Frankfurt, unter anderem zu einem Altenheim in Frankfurt an der Oder, in ein Gymnasium in Rheinbach bei Bonn, zu einem Fußballverein in Hamburg, aber auch Nationalspieler waren zugeschaltet, Kapitän Manuel Neuer aus dem Quarantäne-Trainingslager des FC Bayern in Grassau und Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach.