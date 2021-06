Sponsoren-Vorstand Althoff : „Der DFB braucht Hilfe von außen“

Als Vorstand der „S20“, des Zusammenschlusses namhafter und im Sponsoring in Deutschland aktiver Unternehmen wie Telekom, Mercedes-Benz, Adidas, Allianz oder SAP, schauen Sie mit Sorge auf den deutschen Sport – auf den DFB aber auch auf den DOSB. Welche Gefahren sehen Sie in den Führungskrisen der Verbände?

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Wir haben infolge der Pandemie insgesamt eine angespannte Situation. Das gilt für den Profisport genauso wie für den Breitensport. Im Profisport haben wir einen Modus vivendi gefunden, doch der Breitensport liegt schon lange lahm. Das ist für beide genannten Spitzenverbände ein Problem. Was wir als Sponsoren in so einer Situation erwarten, ist Geschlossenheit. Aber was wir erleben, sind interne Machtkämpfe und Streitigkeiten.