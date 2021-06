Rückkehr vor Fußball-EM : Das DFB-Team und die Hummels-Frage

Wäre Fußball eine Wissenschaft und Mats Hummels ein Forscher, böte sich der 32 Jahre alte Abwehrspieler als versierter Autor für eine Promotion mit dem Titel „Auswirkungen von Testspiel- und Trainingsleistungen auf die entscheidenden Momente eines Wettbewerbs“ an. Statt auf Pressekonferenzen des DFB könnte er dann in Talkshows sitzen und dem Publikum erläutern, wie wichtig es ist, im Arbeitsalltag auf dem Übungsplatz und in Freundschaftsspielen „die gleiche Intensität, die gleiche Qualität“ zu entwickeln wie in einem EM-Viertelfinale. „Wir wissen, dass man nicht von jetzt auf gleich in den anderen Modus umschalten kann“, hat Hummels nach seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft verkündet.

Er war mittendrin in seinem Spezialthema, das ihn während der zurückliegenden Saison bei Borussia Dortmund beschäftigte und das bei der Nationalmannschaft eine kleine Ära prägt: die Jahre 2018, 2019 und 2020, die Hummels erst als Beteiligter, größtenteils jedoch nur aus der Ferne beobachten konnte, weil er im März 2019 aus dem Team ausgeschlossen worden war. Beim ordentlichen und gerade in der Defensive insgesamt starken 1:1 gegen Dänemark gab er nun sein Comeback, und vieles hat sich verändert.