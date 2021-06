Löws Nationalmannschaft : Verdächtige Geräusche

In anderen, besseren Zeiten waren Eröffnungsspiele bei großen Turnieren eine deutsche Fußballkunst für sich. Wenn sich der Schleier der Vorbereitung mit ihren manchmal seltsamen Testspielen und der Arbeit im Verborgenen lüftete, dann wurde der Blick wie bei einem Auto-Salon freigelegt auf Meisterwerke deutscher Ingenieursarbeit, kraftvoll, elegant, bis in die Feinheiten abgestimmt. Und Joachim Löw war der bewunderte Chefkonstrukteur dahinter, der vielleicht manchmal lange gegrübelt, dann aber auf den Punkt geliefert hatte.

Am Dienstag nun bekam das Publikum etwas anderes zu sehen: einen Werkstattbericht, der zwar keine grundsätzlichen Zweifel an der Betriebstauglichkeit weckte, das Nationalteam wirkte sogar besser in Schuss als erwartet – aber klar ist auch: Es muss schon noch kräftig an einigen Schrauben gedreht werden, um das auf die Straße zu bringen, was Löw und das Team sich selbst vorstellen. Das ist, gemessen an den fast drei Jahren Konstruktionszeit, die in diesem Modell mittlerweile stecken, schon auch wieder eine Kunst für sich.