DFB-Team vor der EM : Die Baustellen des Joachim Löw

Nach dem Spiel ist vor der Inventur. Diesen Donnerstag wird Joachim Löw nutzen, um die Lage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu sortieren. Wo steht das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zwölf Tage vor dem ersten Spiel bei der Europameisterschaft gegen Weltmeister Frankreich in München? Welcher Spieler ist in welchem Zustand? Und vor allem: Welche Probleme müssen behoben werden? Schon am späten Mittwochabend nach dem 1:1 gegen Dänemark im vorletzten Testspiel vor der EM begann der Bundestrainer mit seiner Bestandsaufnahme. Klar ist: Es gibt noch einige Baustellen für Löw.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Am Donnerstag wird er endlich auch die letzten Spieler seines Kaders im Trainingslager in Seefeld begrüßen können. Kai Havertz, Timo Werner und Ilkay Gündogan, die am vergangenen Samstag in Porto noch im Champions-League-Finale spielten, werden in Tirol erwartet und komplettieren das EM-Aufgebot von 26 Spielern; Antonio Rüdiger vom FC Chelsea war schon am Mittwoch angekommen und saß in Innsbruck beim Dänemark-Spiel auf der Tribüne. Am Freitagvormittag, wenn es mit einem öffentlichen Training weitergeht in der Vorbereitung auf die EM, werden allerdings nicht alle mitmachen können.

Emre Can leidet an einer Adduktorenzerrung, die er sich schon vor der Testpartie zuzog. Er wird wohl noch zwei, drei Tage aussetzen müssen. Auch Leon Goretzka wird nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel vorerst nicht auf dem Rasen zu finden sein. Der Spieler des FC Bayern braucht noch ein wenig individuelles Aufbautraining. Zudem plagen Mats Hummels, der wie Thomas Müller erstmals seit November 2018 in der DFB-Auswahl spielte, Probleme mit der Patellasehne. „Das behindert ihn manchmal beim Sprint ein wenig, ist aber nicht weiter tragisch“, sagte Löw. Nach einem Tag Pause soll Hummels, der gegen die Dänen 90 Minuten durchspielte, wieder dabei sein.

Neuhaus und Poulsen treffen

Im ersten Teil des Trainingslagers hatte der Bundestrainer den Fokus auf die Defensive gelegt. Ein 0:6 gegen Spanien in der Nations League im November oder das 1:2 gegen Außenseiter Nordmazedonien in der WM-Qualifikation im März hatten gezeigt, dass es in der DFB-Abwehr gravierende Probleme gibt. Deshalb holte Löw Hummels zurück. Gegen Dänemark war der das linke Glied einer Dreierkette mit dem zentralen Niklas Süle und Matthias Ginter auf rechts. Dazu kamen die offensiveren Außenverteidiger Robin Gosens (links) und Lukas Klostermann plus die zentralen defensiven Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Florian Neuhaus, der in der 48. Minute das deutsche Tor zum 1:0 erzielte.

Nachher erklärte Löw seinen Plan hinter der Anordnung und Besetzung. „Ich wollte das Zentrum mit drei Innenverteidigern gut schließen“, sagte der Bundestrainer. „Das ist uns gut gelungen. Das kann beim Turnier absolut eine Option sein. Maß aller Dinge wird sein, dass wir in der Lage sind, zu Null zu spielen und einen Vorsprung auch mal über die Runden zu bekommen. Man kann nicht immer einem Rückstand hinterherlaufen.“ Diesen gab es dieses Mal tatsächlich nicht, ein Gegentor allerdings schon. Der Leipziger Yussuf Poulsen nutzte die einzige Chance der Dänen zum 1:1 in der 72. Minute.