Hummels zum DFB-Comeback : „War Ziel, mich wieder hier reinzuarbeiten“

Mats Hummels bewertet sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch als einen persönlichen Sieg nach der bitteren Ausbootung durch Bundestrainer Joachim Löw im Frühjahr 2019. „Es hat weh getan“, sagte der 32 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund am Montag im Trainingslager in Seefeld und fügte hinzu: „Es war ein Ziel von mir, mich wieder hier reinzuarbeiten. Aus Ehrgeiz – und weil es auch eine Ehre für mich ist, für Deutschland zu spielen.“

Er sei schon „ein bisschen nervös und aufgeregt“ gewesen, als er am vergangenen Freitag in den DFB-Kreis zurückkehrte, gab der Weltmeister von 2014 zu. „Ich will mich sportlich und als Typ voll einbringen“, kündigte er für das schwere Turnier an. Die deutschen Vorrundengegner sind Frankreich, Portugal und Ungarn. Ob er direkt wieder zum Abwehrchef avanciert? Er müsse sich genauso wie alle anderen beweisen, sagte der BVB-Profi. „Wir haben viele starke Innenverteidiger.“

An diesem Mittwoch soll Hummels in Innsbruck im EM-Test gegen Dänemark (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker und bei RTL) zum 71. Mal für Deutschland auflaufen. Die Probeläufe gegen die Dänen und am kommenden Montag in Düsseldorf gegen Lettland seien „extrem wichtig“, sagte der Dortmunder: „Wir müssen da ab der ersten Minute mit der gleichen Intensität spielen, wie wir bei der EM spielen wollen.“

Die neu gewachsene Hierarchie durch seine und die Rückkehr von Thomas Müller sieht er „auf keinen Fall“ gefährdet. „Wir kommen als zusätzliche Unterstützung dazu. Weder Thomas noch ich versuchen, jemandem eine Rolle wegzunehmen“, sagte Hummels. Intern sei klar besprochen, dass jüngere Wortführer wie Joshua Kimmich „das weitermachen sollen“, betonte der BVB-Akteur. „Das ist alles komplett unproblematisch, weil wir alle gewinnen wollen. Wenn man das zu fünft statt zu dritt macht, ist das eher hilfreich.“ Er und Müller seien dazugeholt worden, um die Widerstandsfähigkeit des Teams zu stärken.

Nach den ersten Trainingseinheiten beim DFB seit zweieinhalb Jahren hat Hummels einen positiven Eindruck von der „neuen“ Nationalelf gewonnen. Ein Vorrunden-Desaster wie bei seinem letzten Turnier, der WM 2018, „muss man nicht befürchten“, sagte er: „Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, werden wir uns in der Gruppe durchsetzen – egal, auf welcher Position.“

Neuer startet gegen Dänemark

Im Tor der deutschen Nationalelf wird derweil Manuel Neuer gegen Dänemark sein 99. Länderspiel bestreiten. Das kündigte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke am Montag in Seefeld an. Für die EM-Generalprobe am kommenden Montag in Düsseldorf gegen Lettland habe man dagegen noch keine Festlegung für die Torwartposition getroffen.

Der ehemalige Nationaltorhüter Köpke ließ auch offen, ob Arsenal-Keeper Bernd Leno oder Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt als Nummer zwei ins EM-Turnier geht. Der Trainerstab wolle erst nach dem Trainingslager in Tirol festlegen, ob es „eine klare Nummer zwei gibt“ oder sich Leno und Trapp während der EM bei den einzelnen Partien abwechseln als erster Ersatz für Neuer.

Köpke bestätigte zudem, dass Stefan Ortega von Arminia Bielefeld als Torwart Nummer 4 „auf Abruf gestellt“ worden sei. „Stefan Ortega hat eine super Saison gespielt.“ Der 28-Jährige passe fußballerisch zu den DFB-Anforderungen. „Man muss nicht zwingend bei einem Topverein spielen“, sagte Köpke zur doch etwas überraschenden Wahl von Ortega. „Wir schauen auch über den Tellerrand hinaus.“ Der Bielefelder Ortega soll sich im Urlaub fit halten. Spezifisches Torwarttraining müsse er nicht täglich absolvieren.