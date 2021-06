Der Formschwache

Es ist noch nicht lange her, da war Niklas Süle als Abwehrchef für die EM eingeplant. Jetzt schiebt er Sonderschichten, um in Form zu kommen. An guten Tagen zwingt er Stürmer zu falschen Entscheidungen. An nicht so guten Tagen macht er sie selbst. Angeblich hat nun auch der FC Chelsea, mit dem er in Verbindung gebracht wurde, kein Inter­esse mehr an einem Transfer. The trend is not his friend.



Christopher Meltzer