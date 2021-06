Leroy Sané im DFB-Team : Wie im falschen Film

Eines ist nach 33 Länderspielen von Leroy Sané sicher: dass sich der Bundestrainer beharrlich weigert, den Namen des 25 Jahre alten Stürmers so auszusprechen, wie er ausgesprochen wird. Bei Joachim Löw wird aus Leroy Sané, dessen Nachname mit einem accent aigu geschrieben wird, weswegen der letzte Buchstabe in diesem Fall betont und geschlossen gesprochen sollte, sprachlich ein vortreffliches Milchprodukt: Leroy Sahne.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Nach 33 Länderspielen gibt es allerdings auch sportlich ein paar irritierende Beobachtungen: dass es dem Bundestrainer auch nicht gelingt, die richtige Rolle für Leroy Sané in der Nationalelf zu finden. Tatsache ist nach einer Vorrunde, in der sich in drei Spielen die deutsche Achterbahnfahrt der vergangenen drei Jahre spiegelte, dass Sané schon jetzt zu den Verlierern zählt. Man kann sogar sagen: Er ist der größte Verlierer in einer verunsicherten Mannschaft.

Dass Sané seinen Startplatz, den er wegen Thomas Müllers Ausfall gegen Ungarn gerade zugesprochen bekam, im Achtelfinale gegen England am Dienstag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) behalten darf, ist unwahrscheinlich. Vielmehr steht zu befürchten: Ein in seinen besten Momenten unwiderstehlicher Stürmer, der mit Tempo, Spielwitz und Eleganz für viele Experten und Fans ein Hoffnungsträger in der Nationalelf gewesen ist, droht bei dieser EM zu einem deutschen Sündenbock zu werden. Vor allem die Stars von gestern haben sich Sané herausgepickt.

„Da stimmt etwas nicht“

Was bei der Kritik an dem Wirbelwind, der in der Nationalelf nicht zeigen kann, was in ihm steckt, dabei allerdings nicht offen ausgesprochen oder außer Acht gelassen wird: Das System Nationalelf macht auf Dauer auch die Stärksten schwach. Das gilt für Sané, aber auch für alle anderen deutschen Spieler. Doch für einen sensiblen und kreativen Spieler wie Sané, jenseits seiner eigenen Schwächen, noch ein bisschen mehr.

Die Kritik an einem Spieler, der in der Münchner Arena mitunter wie ein Fremdkörper wirkt, ist in der Sache nicht unfair. „Sané scheint schon wieder ins Hintertreffen bei Löw geraten zu sein. Ich habe ihn mir beim Warmmachen etwas genauer angesehen, und wenn man zum Vergleich Kimmich vor dem Spiel beobachtet, dann ist das in Sachen Körpersprache fast ein anderer Sport“, schrieb Weltmeister Lothar Matthäus in seiner Kolumne schon nach dem 4:2-Sieg über Portugal.

„Sané ist immer noch nicht angekommen in der Nationalmannschaft, bis heute“, stellte der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg in seinem Beitrag nach dem 2:2 gegen Ungarn fest. „Er ist so ein toller Fußballer, der sein Potential leider viel zu selten abruft. Er hat aus meiner Sicht genug Chancen bekommen, die er nicht genutzt hat, was wirklich schade ist“, sagt Michael Ballack, der frühere Kapitän der Nationalelf, in seiner Rolle als Fernsehexperte.

„Er ist im Moment einfach nicht in der Form und in der Verfassung, um der Mannschaft helfen zu können“, findet der frühere Nationalspieler Markus Babbel. Und fügt hinzu: „Er spielt Bälle, wenn du das in der Kreisliga C machst, wirst du von deinen Mitspielern zusammengeschissen. Beim letzten Konter muss er den Ball nur locker und flockig quer legen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du das 3:2 machst. Und er pöhlt das Ding mit gefühlt 480 Stundenkilometern zur Eckfahne raus. Da stimmt etwas nicht. Da stimmt nicht nur der Ablauf nicht. Da ist mental eine Blockade da, die er im Moment einfach nicht lösen kann.“