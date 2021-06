Deutsche Einzelkritik : Eine zweite Chance gibt es nicht

Manuel Neuer: Der erste Schuss – endlich mal nicht drin bei diesem Turnier. Sterling gab ihm nach 38 Minuten die Gelegenheit zu einer Flugeinlage. Und danach, das gewohnte Bild: keine Chance bei den Gegentoren, aber der weltbeste Torhüter hielt bei dieser EM eben auch keinen der sogenannten „Unhaltbaren“ – und musste insgesamt für ihn unvorstellbare sieben Gegentore im Turnier hinnehmen.

Antonio Rüdiger: Champions-League-Sieger, was nicht bedeutet, dass der Ball mittlerweile sein allergrößter Freund ist. Kompromisslos in der Defensive – das heißt meistens allerdings auch planlos in der Offensive. Verlor vor dem spielentscheidenden 0:1 Sterling völlig aus den Augen und blieb an der Strafraumgrenze stehen, was auf diesem Niveau niemals passieren darf.