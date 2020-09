Keine DFB-Rückkehr für Müller : Einmal Hölle und zurück

Alles geht von Mesut Özil aus. Ein kurzer Pass ans linke Strafraumeck zu Jonas Hector, direkt weiter nach außen zu Toni Kroos, der wieder die Richtung wechselt, zurück gen Zentrum, sein lässiger Pass erreicht Sami Khedira, der leitet sofort weiter in die Mitte. Dort, knapp 20 Meter vor dem Tor, steht der Mann mit der Nummer 13. Fast aus dem Stand setzt er mit rechts zum Schuss an, und mit einer perfekten Flugkurve, nach außen drehend, senkt sich der Ball unerreichbar für den Torwart oben links ins Netz. „Eine wunderbare Schusstechnik“ schwärmt der Reporter im Fernsehen. Und ein wunderbares Tor.

Es ist der 23. März 2018, zwischen Deutschland und Spanien steht es nun 1:1, und auch wenn keine weiteren Tore fallen: Am Ende jener packenden, manchmal atemraubenden 90 Minuten glauben viele Beobachter, den kommenden Weltmeister gesehen zu haben, entweder den mächtigen Titelverteidiger oder seinen Vorgänger, die wieder aufbegehrende Großmacht des vorherigen Jahrzehnts. Was niemand ahnt an diesem Abend: Dass beide Favoriten in Russland kläglich scheitern werden – und, dass das Tor von Thomas Müller, sein 38. für die DFB-Auswahl, sein letztes im Nationaltrikot gewesen sein wird. Es war, überhaupt, das letzte Hurra des alten Deutschlands.