DFB-Team vor der EM : Muskelspiele in der deutschen Problemzone

Defensiv war die deutsche Mannschaft zuletzt zu anfällig. Nun könnte kurz vor der Fußball-EM Besserung in Sicht sein: Mats Hummels ist wieder dabei – und Antonio Rüdiger in herausragender Form.

Die Bilder, die Tag für Tag aus Seefeld in die Heimat gesendet werden, sehen ausgesprochen sonnig aus, dazu passt auch, dass die deutschen Nationalspieler sich auffallend gut gelaunt präsentieren. Beim Bundestrainer klang es kürzlich allerdings, als meldete er sich direkt aus dem Krisengebiet. Es ging um die Defensive des deutschen Spiels, und so wie Joachim Löw darüber redete, spricht normalerweise jemand, der ganz von vorn anfangen muss. Er wolle die „Defensive grundlegend behandeln, in Theorie und Praxis“, sagte Löw.

An der Kompaktheit arbeiten, Eins-gegen-eins-Situationen lösen, Zweikampfverhalten schulen – Basisarbeit ist angesagt bei Deutschlands Besten, damit bei der EM nicht wieder das passiert, was Löw am Samstag noch etwas dezent so formuliert hatte: „Unsere Defensive war häufig ein bisschen anfälliger, wir haben aus verschiedenen Situationen heraus Tore bekommen.“ Zur Erinnerung: Sechs waren es allein im November gegen Spanien, 16 insgesamt in acht Spielen 2020. Die Fußballnation kennt natürlich den Spruch, wonach ein guter Angriff Spiele gewinnt, eine gute Abwehr aber Meisterschaften.