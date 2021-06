Probleme des DFB-Teams : Höggschde Fahrigkeit

In all den Jahren, in denen er als Bundestrainer zur Nation sprach, musste man nicht immer verstehen, was er da gerade gesagt hatte – mal aus dialektalen Gründen, mal wegen inhaltlicher Probleme. Diesmal aber kann sich jeder auf die Worte von Joachim Löw verlassen: „Wir werden in Wembley anders auftreten.“ Ja, natürlich, alles andere wäre ja auch eine riesige Überraschung. Die deutsche Mannschaft ist, frei nach Forrest Gump, wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.

Es ist erstaunlich, wie fahrig eine Mannschaft agieren kann, in der in der Startelf acht Spieler standen, die im Laufe ihrer Karriere schon die Champions League gewonnen haben, was auch noch für drei der fünf Spieler gilt, die eingewechselt wurden. Der Unterschied zur WM 2018, als Deutschland mit dem Scheitern in der Vorrunde krachend vom hohen Ross fiel, besteht in erster Linie darin, dass sich „die Mannschaft“ gegen das Ausscheiden wehrte. Das Grundproblem aber hat sich nicht verändert.