Angriff der Nationalmannschaft : Zugriff im deutschen Kollektiv

Quizfrage für alle Fußballexperten: Welcher Stürmer erzielte bei einer Welt- oder Europameisterschaft das letzte Tor für Deutschland, bevor nun Kai Havertz gegen Portugal endlich getroffen hat? Auflösung: Mario Gómez. Ihm gelang vor fünf Jahren bei der Europameisterschaft in Frankreich beim 3:0 im Achtelfinale gegen die Slowakei das bis zum Samstagabend letzte deutsche Stürmertor. Lang, lang ist’s her. Havertz war damals noch ein Jugendspieler in der U17 von Bayer Leverkusen.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin.

Nächste Quizfrage: Welcher deutscher Stürmer traf in den vergangenen dreizehn deutschen EM-Spielen überhaupt nicht ins Tor? Kaum zu glauben, aber wahr: Thomas Müller. Doch die beste praktische Antwort auf all diese Fragen und erstaunlichen Tatsachen gab die deutsche Mannschaft beim 4:2 gegen Portugal am Samstagabend in München selbst: Sie bewies, zumindest in diesen neunzig Minuten, dass ein echtes Stürmerproblem nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass eine Mannschaft auch ein reales Sturmproblem hat.