Deutschland bei der Fußball-EM : Kraft für Neues

Fünf Minuten sind in dieser zweiten Hälfte gespielt in der Arena in Kasan, zwischen Deutschland und Südkorea steht es 0:0. Nur mühsam sind die Deutschen in dieses Spiel hineingekommen, es fehlen wieder Tempo und Tiefe, wie schon in der Auftaktpartie beim 0:1 gegen Mexiko. Gerade hat Leon Goretzka einmal aus glänzender Position aufs Tor geköpft, nach Vorarbeit von Joshua Kimmich, das hätte es doch sein müssen!

Aber zwingend nach einer Führung sieht es für das Team von Joachim Löw auch nicht aus. In diesem Moment fällt 700 Kilometer weiter, in Jekaterinburg, ein Treffer, es ist das 1:0 für Schweden gegen Mexiko durch den Bremer Ludwig Augustinsson. Was zugleich bedeutet: Die Ampel für die Deutschen schaltet von Gelb auf Rot bei der Weltmeisterschaft in Russland.