Niederlage für DFB-Elf : Noch ist nicht alles verloren

0:1 zum Auftakt gegen den Weltmeister. Was können uns die ersten neunzig Minuten der EM sagen? Die Erfahrungen in der Ära Löw sprechen eine eindeutige Sprache, und sie geben ziemlich klare Hinweise, wie wichtig ein gelungener Start bisher immer für seine Mannschaften gewesen war. Die deutsche Regel lautete: Wenn die Nationalelf unter Löw bei einem großen Turnier gewinnt, erreicht sie mindestens das Halbfinale. Wenn sie es verliert, ist nach der Vorrunde Schluss. Das eine ist zum deutschen Fußballglück unter Löw fünfmal bei großen Turnieren seit 2008 passiert. Das andere nur einmal, bei der WM in Russland. War’s das jetzt also schon?

Die Deutschen haben gegen Frankreich eines ihrer beste Spiele in den vergangenen drei Jahre gemacht, aber unfertig wirkte das Team gegen die Franzosen, wenn man einen Weltklassemaßstab anlegt, in Teilen trotzdem. Eine Ernüchterung wie das 0:1 bei der WM gegen Mexiko war der Auftakt in München jedoch längst nicht.