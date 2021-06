Deutschland scheitert bei EM : Last Exit London

Joachim Löw schien in sich zusammensacken zu wollen, die Körpersprache in dieser 81. Minute signalisierte Fassungslosigkeit. Gerade war Thomas Müller auf das Tor der Engländer zugelaufen, verfolgt von einem Verteidiger, aber mit freier Schussbahn, zentrale Position. Der perfekte Moment, um mit seinem ersten Europameisterschafts-Tor die Hoffnungen der Deutschen am Leben zu halten, Löws Karriere als Nationaltrainer noch einmal zu verlängern.

Doch auch Müllers Körper sprach eine eindeutige Sprache: der deutsche Angreifer sank auf die Knie, fasste sich an den Kopf. Der Ball, geschossen mit rechts, war einen halben Meter am linken Pfosten des Tores von Jordan Pickford vorbeigehoppelt. Und weil die Engländer nach dem Führungstreffer von Raheem Sterling sechs Minuten vorher umstandslos noch einen zweiten folgen ließen, durch Harry Kane in der 86. Minute, war diese EM für die Deutschen vorbei. Und mit ihr die Ära des Bundestrainers Löw nach fast 15 Jahren und 198 Länderspielen.

Last Exit London: Das Spiel der Deutschen war in Ordnung, aber mehr auch nicht im Wembley-Stadion, engagiert und bisweilen druckvoll, aber dabei auch eindimensional und unfertig, so wie die Deutschen sich insgesamt präsentiert hatten bei dieser EM. Das reichte gerade so, um nicht beim zweiten Turnier nacheinander schon nach der Vorrunde die Koffer packen zu müssen. Aber es war zu wenig um die eigenen Ansprüche einzulösen. Aus im Achtelfinale – das ist auch für Löw ein bitterer Ausklang, aber all die verlorene Zeit seit der WM 2018 in Russland war nicht im Eiltempo aufzuholen. Dass Löw weitermachen konnte nach dem Vorrunden-Debakel in Russland, hat den deutschen Fußball noch einmal eingeholt.

Sterling entwischt den Deutschen

Die dominanten Phasen der Deutschen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es an Automatismen und Abstimmung mangelte. Löw hatte einen Plan, in die Tiefe zu kommen, aber dass viele Wege ins Viertelfinale nach Rom führen könnten, war nicht unbedingt zu sehen. Die Niederlage ging in Ordnung. Es war kein fußballerischer Hochgenuss, eher sehnig als saftig, konnte man sagen. Aber angesichts der individuellen Qualitäten (und auch der fußballhistorischen Aufladung) ergab sich allemal eine spannungsgeladene Latenz. 75 Minuten lang bearbeiteten sich die Teams auf Augenhöhe, auf der Suche nach der richtigen Balance zwischen Risiko und Sicherheit – bis Sterling, der schon die beiden Vorrundentreffer für England erzielt hatte, der deutschen Defensive entwischte.

Für die Engländer geht es am Samstag in Rom weiter. Aber am Dienstag schwelgte das Wembley-Stadion ganz im Moment und kostete den süßen Sieg über den alten Rivalen aus. Dass 45.000 Zuschauer dabei sein konnten, die halbe Kapazität des Stadions, hatte in Deutschland noch einmal für scharfe Kritik aus der Politik gesorgt.

Vor dem Spiel gingen beide Teams am Mittelkreis auf die Knie, ein Zeichen gegen Rassismus, das die Engländer schon bei ihren anderen Spielen gesetzt hatten. Löw schickte seine Startelf auf drei Positionen verändert ins Rennen. Leon Goretzka ersetzte Ilkay Gündogan, der gegen Ungarn eine Schädelprellung davongetragen hatte. Müller kehrte nach seiner Kapselverletzung im Knie zurück, eine Überraschung aber hatte Löw parat: Timo Werner durfte erstmals bei der EM von Beginn an ran. Leroy Sané und Serge Gnabry nahmen auf der Bank Platz. Der Bundestrainer hielt an seiner 3-4-3-Grundordnung fest.

„Wir brauchen heute Tiefe“, hatte Löw gefordert. In den Anfangsminuten dauerte es nicht lange, bis die Deutschen diesen Weg auch fanden. Ein Pass aus dem Zentrum zu Werner geriet noch etwas zu weit, kurz darauf zog Müller einen messerscharfen Schnitt durch sämtliche Verteidigungslinien, Goretzka hatte freie Bahn und wurde einen Schritt vor der Stafraumlinie von Rice gestoppt. Der Freistoß von Havertz wurde geblockt, es war zu sehen, wie gut Goretzkas muskulöse Dynamik der Mannschaft tat, in dessen Schatten trat Kroos als Balleroberer in Erscheinung, für Havertz bot sich erstaunlich viel Raum zur freien Entfaltung.

Gareth Southgate hatte seine Formation den Deutschen angepasst, die Engländer wählten diesmal die Dreierkette. Von ihren schnellen Offensivkräften war zunächst wenig zu sehen, vorne war Kane völlig abgeschnitten. Nach einer guten Viertelstunde prüfte Sterling Neuer aus der Distanz. Nach dem kraftvollen Start ließen sich die Deutschen in die Defensive drängen, die Folge waren zwei, drei Freistöße in unbequemen Positionen und eine frühe Gelbe Karte gegen Ginter.

Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde meldete sich Löws Team in der Offensive zurück. Nach einer Flanke von Kimmich fehlte nicht viel, und Gosens wäre frei zum Kopfball gekommen, dann lief Werner, freigespielt von Havertz, auf Pickford zu, kam aber nicht vorbei.

Es lief dann schon die Nachspielzeit der ersten Hälfte, als die Deutschen unvermittelt und selbstverschuldet in höchste Not gerieten. Ein schlimmer Fehlpass von Müller hatte die Situation eingeleitet, Ginter musste bei seiner Grätsche gegen Sterling Präzisionsarbeit leisten, der Abpraller landete bei Kane, frei vor Neuer, im letzten Moment funkte Hummels dazwischen.

Nach der Pause begannen die Deutschen wieder dominant: Bei einem Volleyschuss von Havertz musste Pickford sich strecken (48.), aber es blieb symbolisch dafür, dass der Weg zum Tor eher über Zufälle führte. In der 68. Minute kam Gnabry für Werner. Bevor dass eine Wirkung entfalten konnte, schlugen die Engländer zu.