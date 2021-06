Dichter dran: Moritz Rinke (3) : Gehen wir mal schwimmen?

Aktualisiert am

Schriftsteller Moritz Rinke schreibt EM-Briefe – von Angela Merkel an den Bundestrainer. Diesmal geht’s um Zartheit unter Männern, den Regenbogen und eine erschreckende Frage nach Jogi Löws Analyse.

„Mats steht im Raum.“ Was soll das heißen: „Mats steht im Raum“? Bild: AFP

Der Schriftsteller Moritz Rinke schreibt EM-Briefe: diesmal von Kanzlerin Angela Merkel an den Bundestrainer. Sie handeln vom gemeinsamen Abschied, vom Leben an der Spitze und von geheimen Träumen und Sehnsüchten. Hier nun nach dem Ungarn-Krimi der dritte Brief.

Lieber Jogi,

von der 68. Spielminute bis zur 84. Spielminute saß ich schon mit meinen Gedicht-Bänden da, um dir ein paar Zeilen zu deinem desaströsen Abschied rauszusuchen:

Völker verrauschen,

Namen verklingen,

Finstre Vergessenheit

Breitet die dunkelnachtenden Schwingen

Über ganzen Geschlechtern aus.

Das ist von Schiller! Schiller hätte gepasst. Unter den dunkelnachtenden Schwingen wäre Deutschland verrauscht und der Name Jogi Löw verklungen bis ins letzte Geschlecht.