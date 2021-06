Deutschland bei der EM : Bonjour, Rumpelfußball

Dass die Zeit über den deutschen Fußball hinweggegangen ist, davon ist seit dem Desaster von Russland immer wieder die Rede. Doch in der Nationalelf, bei Bundestrainer Löw und im Deutschen Fußball-Bund hat diese Diskussion bisher bloß zu einer Reaktion geführt: die Augen davor zu verschließen.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Am Dienstag, beim Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich, ging das nicht mehr. Zehn Minuten vor dem Ende der französischen Lehrstunde lieferte der Weltmeister von heute zu dieser lange verdrängten deutschen Fußball-Wahrheit die atemraubenden Bilder, solche, die niemand vergisst, der sie gesehen hat.

Als Mbappé mit rund zehn Metern Rückstand auf den alleingelassenen Hummels auf Höhe der Mittellinie seinen Sprint anzog, sah es aus, als wäre Usain Bolt in französischen Fußballschuhen im Wettlauf gegen den deutschen Holzmichel unterwegs. Mbappé entschied dieses Laufduell dabei auf eine so elegante und leichtfüßige Weise für sich, dass diese Sekunden wie im Zeitraffer klarmachten: Deutschland hat den Anschluss an das Tempo der neuen Zeit verloren, um Längen.

„Es ist noch nichts passiert“

Hummels gab, was er konnte. Er jagte mit vor Anstrengung gefletschten Zähnen der verlorenen Zeit hinterher. Im Strafraum setzte er mit dem Mute der Verzweiflung zu einer Grätsche an. In diesem Augenblick riskierte er alles. Als Mbappé nach der Verzweiflungsaktion des Weltmeisters von gestern am Boden lag, hätte sich niemand beschweren können, wenn der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden hätte. Und Hummels vom Platz geflogen wäre. Das wäre, nach seinem Eigentor zum 0:1, das tragische Ende seiner späten Rückholaktion durch den Bundestrainer gewesen, der eigentlichen Verzweiflungstat nach drei Jahren des verschleppten und vergeblichen deutschen Neuaufbaus.

Doch manche deutsche Augen sind noch immer fest verschlossen, auch nach dieser französischen Lektion. Der Bundestrainer sagte nach dem Spiel: „Es ist noch nichts passiert.“

Wirklich nicht?

Im vergeblichen Sprint und im erfolgreichen Tackling von Hummels spiegelt sich in Wirklichkeit das ganze Dilemma – um nicht zu sagen: das Drama – dieser verlorenen Nationalmannschaft mit ihren vielen guten, aber seit Jahren auf sich allein gestellten Spielern. Es war der Versuch, mit letzter Kraft zu retten, was kaum mehr zu retten ist.

Die Franzosen präsentierten sich dagegen für diejenigen, die die Augen öffneten, als ein Team von echter Weltklasse. Nicht nur die einzelnen Spieler besitzen Topformat, sie besitzen es in geradezu verschwenderischer Weise. Die Équipe Tricolore präsentiert sich mit ihren vielen Künstlern und Individualisten aber zudem als eine über die Jahre gewachsene Mannschaft, in der all diese Individualisten und Künstler ganz genau wissen, was sie tun (sollen). Und was ihre Mitspieler tun.

Im Münchner Stadion hatte man zu jeder Zeit das Gefühl, dass die Auswahl von Didier Deschamps sich noch steigern kann, wenn sie es muss. In diesem Spiel, aber auch noch während des gesamten Turniers. Also dann, wenn es darauf ankommt. Gegen Deutschland war das nicht nötig. Deschamps sagte das so: „Mit dem zweiten Tor wären wir auf der sicheren Seite gewesen, aber wahnsinnig viel gelitten haben wir in der zweiten Halbzeit nicht.“