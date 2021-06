Daniel Cohn-Bendit im Gespräch : „Der Wahnsinn hat System“

Bald beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Für Daniel Cohn-Bendit ist die Austragung in mehreren Ländern in der Pandemie „ein Unding“ – trotzdem schaltet er ein. Ein Gespräch über Widersprüche.

In der Vergangenheit ist Europa auch durch europäische Fußball-Wettbewerbe immer wieder ein Stück zusammengewachsen. Kann das eine EM, die trotz Corona quer durch Europa stattfindet, mit der Kraft des Fußballs noch zustande bringen?

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Ich glaube nicht, dass diese Europameisterschaft die Menschen in Europa zusammenbringt. Das wird bloß ein Fernsehereignis, nicht mehr. Auch wenn es in ein paar Ländern vielleicht Zuschauer geben wird, weil sich die Lage gebessert hat, ist diese Europameisterschaft trotzdem ein Unding. Es ist ein Unding für die Spieler. Es ist ein Unding für die Zuschauer. Diese EM ist too much – aber natürlich werde ich gucken. Das Geschäft Fußball ist durch die ignorante Haltung der Verbände allerdings gefährdet.