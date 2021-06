Tor-Weltrekord eingestellt : Ali Daei gratuliert Cristiano Ronaldo

Aktualisiert am

Nach Cristiano Ronaldos 109. Treffer im Nationaltrikot hat der bisherige internationale Tore-Rekordhalter Ali Daei den Portugiesen beglückwünscht. „Ich fühle mich geehrt, dass diese bemerkenswerte Leistung Ronaldo gehören wird – einem Großmeister des Fußballs und fürsorglichen Menschen, der Leben auf der ganzen Welt inspiriert und beeinflusst“, schrieb der Iraner Daei in den sozialen Netzwerken.

Cristiano Ronaldo steht nach seinen beiden Elfmetertoren am Mittwoch im letzten EM-Gruppenspiel in Budapest gegen Frankreich nun bei 109 Toren für Portugal. Er egalisierte in seinem 178. internationale Auftritt den Rekord von Daei. Der frühere Angreifer des FC Bayern München hat ebenfalls 109 Treffer für sein Land erzielt, dafür aber nur 149 Länderspiele benötigt. Insgesamt steht Ronaldo bereits bei 14 EM-Treffern. Das ist einsamer Rekord. 21 Mal hat er bei WM oder EM getroffen – auch das ist eine Bestmarke.

Alleine bei der laufenden EM hat Ronaldo schon fünf Tore erzielt, zwar drei davon als verwandelte Elfmeter, doch die müssen erst mal sitzen, wie die portugiesischen Nachbarn aus Spanien in leidvoller Erfahrung wissen. Sie haben bei diesem Turnier bereite zwei Elfer vergeigt. Ronaldo dagegen verwandelte beide Strafstöße gegen Frankreich sicher und führt nun mit Abstand in der aktuellen EM-Torjägerliste. Fünf Spieler folgen mit jeweils drei Treffern, darunter der Schwede Emil Forsberg, der Belgier Romelu Lukaku, der Tscheche Patrik Schick und der Niederländer Georginio Wijnaldum. Robert Lewandowski, der ebenfalls schon drei Tore erzielt hat, kann nicht mehr im Kampf um die „Torjäger-Kanone“ eingreifen, da Polen nach der Vorrunde ausgeschieden ist.

Portugal dagegen ist noch im Rennen und trifft nun am Sonntag (21.00 Uhr im F.A.Z-Liveticker zur Fußball-EM) im Achtelfinale auf einen der Turnierfavoriten, das noch ungeschlagene belgische Team. „Das ist ein schwieriger Gegner“, mahnte Nationaltrainer Fernando Santos. „Wir werden ihn gut studieren und dann sehen, was das Beste für die Mannschaft ist.“ Im Zweifelsfall: Ronaldo den Ball geben.