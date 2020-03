Coronavirus und Fußball : Die Fußball-EM ist in Gefahr

Noch 102 Tage. Am 12. Juni soll in Rom die Fußball-Europameisterschaft angepfiffen werden. Die Türkei trifft auf Italien. In diesen Tagen sieht sich der Fußball aber einem ganz anderen Gegner ausgesetzt: Sars-CoV-2, einem Coronavirus, das längst Europa erfasst hat. Was das für die EM bedeutet, mag noch niemand vorhersagen. „Wir navigieren auf Sicht“, sagt Giovanni Malagò, Präsident des italienischen Nationalen Olympischen Komitees. Italien ist nicht allein. „Die epidemiologische Lage ändert sich stündlich – weltweit, auch in Deutschland“, sagt Prof. Dr. Timo Ulrichs, Professor für globale Gesundheit an der Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften Berlin: „Jetzt ist es so, dass es noch viele Möglichkeiten gibt. Wir stehen noch ganz am Anfang. Die Eindämmung ist schwer zu kontrollieren, weil die Übertragung so leicht ist. Aber sie ist immerhin noch möglich.“

Ein Überblick von Christoph Becker, Pirmin Clossé, Matthias Rüb, Friedrich Schmidt und Michael Wittershagen