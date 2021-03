Rückzug als Bundestrainer : Joachim Löw und das letzte Kapitel

Es ist der 3. Juli 2014, der Presseraum des Estádio do Maracanã in Rio de Janeiro, am nächsten Tag wird hier die deutsche Mannschaft gegen Frankreich um den Einzug ins Halbfinale der Weltmeisterschaft spielen. Für den Mann, der in der roten Trainingsjacke des Deutschen Fußball-Bundes auf dem Podium sitzt, steht aber noch ein bisschen mehr auf dem Spiel.

Joachim Löw muss wissen, dass nun der Moment der Entscheidung kommt: Ob er trotz der vielen schönen Spiele, die er dem Land geschenkt hat, seit er den Posten 2006 von Jürgen Klinsmann übernahm, trotz der in aller Welt bewunderten Befreiung vom teutonischen Geist auf dem Weg ist, als gescheiterter Bundestrainer in die deutsche Fußballgeschichte einzugehen. Oder ob die Geschichte für ihn noch weitergeht.