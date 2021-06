Dichter dran: Moritz Rinke (2) : „Du führst das Glück ins Land“

Aktualisiert am

Der Schriftsteller Moritz Rinke schreibt EM-Briefe: Diesmal von Kanzlerin Angela Merkel an den Bundestrainer. Sie handeln vom gemeinsamen Abschied, vom Leben an der Spitze und von geheimen Träumen und Sehnsüchten. Hier kommt bereits der zweite Brief.

Lieber Jogi,

das war sehr ergreifend. Der Sturmlauf unserer deutschen Mannschaft hat bei mir Gefühle ausgelöst, wie ich sie zuletzt bei den Richard-Wagner-Festspielen auf dem Grünen Hügel in Bayreuth empfunden hatte.

Dieser Gosens! Wo hast du den denn plötzlich her? Wie der da nach fünf Minuten schon so angeflogen kam! Schau mal, ich habe diesmal kein Foto von uns, sondern eines mit Darstellenden Künsten rausgesucht, vergleiche es bitte mit Gosens!