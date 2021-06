Stürmerstar Romelu Lukaku : Ronaldo wartet auf den belgischen König

Romelu Lukaku hat Gefallen gefunden an kleinen Gefechten mit großen Fußballern. Die Fehde des Stürmers von Inter Mailand mit Zlatan Ibrahimovic vom Stadtrivalen AC wird schon lange mit immer neuen Episoden angereichert. „Mailand hatte nie einen König, sie haben einen Gott“, verkündete Ibrahimovic vorige Saison, woraufhin Lukaku, „der König“, nach dem Gewinn der Meisterschaft erklärte: „Der wahre Gott hat den König gekrönt.“

Bei der EM trifft der 28 Jahre alte Belgier am Sonntag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) auf die Portugiesen mit Cristiano Ronaldo, mit dem er sich ebenfalls beharkt. Auf Ronaldos verächtliche Beseitigung der Cola-Flaschen auf einer Pressekonferenz erwiderte Lukaku süffisant: „Coca-Cola, ruft mein Management an, wir können zusammenarbeiten.“

Der Belgier ist angekommen im Kreis der allergrößten Fußballer, nicht nur, was Selbstdarstellung und Schlagfertigkeit betrifft. „Er hat auf dem Rasen ein neues Level erreicht“, sagt Trainer Roberto Martínez, „er war immer bekannt für seine Tore, jetzt trifft er immer bessere Entscheidungen. Er hat ein Bewusstsein für seine eigenen Fähigkeiten entwickelt.“

Lange wurde über die Physis des ausgesprochen schlau agierenden Stürmers gesprochen, was Lukaku mitunter als rassistisch empfand. Weil in der Darstellung schwarzer Sportler sehr oft Athletik und Tempo in den Vordergrund gestellt werden. In Italien wird er nun liebevoll „Gigante buono“ – der gutmütige Riese – genannt, das dürfte ihm gefallen, so nannten sie auch die Inter-Ikone Giacinto Facchetti.

Bei dieser EM beschäftigen Lukaku eher andere Dinge. Den Torjubel im ersten Spiel widmete er Christian Eriksen, der Stunden zuvor einen Kollaps erlitten hatte. Jetzt geht es Lukaku um den Titel. „Wir sind noch besser als 2018“, sagt er. Bei der WM in Russland wurde Belgien nach einer ganz knappen Halbfinalniederlage gegen Frankreich Dritter. Jetzt will der König einen internationalen Pokal. Erst mal wartet Ronaldo.