Alle außer München : Kunterbunte Fußballstadien

So viele Regenbögen sah man selten in und um Deutschlands Fußballstadien. Nachdem die UEFA untersagt hatte, die Münchner Arena in den Farben der Toleranz während des EM-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn zu beleuchten, schalteten stellvertretend die Elektromeister zahlreicher anderer Arenen am Mittwochabend das Licht an und ließen die leeren Tempel des Sports erstrahlen.

Als einer der Ersten hatte Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, dazu aufgerufen, den farbigen Bogen als Symbol für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt aufzunehmen: „Wenn München am Mittwoch nicht darf, dann müssen eben die anderen Stadien im Land Farbe bekennen. Auf jetzt, Kollegen in der Liga“, twitterte er und ließ eine Art Schlachtruf folgen: „Das Waldstadion bleibt bunt!“

Dem Aufruf schlossen sich unter anderen die Verantwortlichen in Düsseldorf und Köln, Augsburg und Wolfsburg an. Am eindrucksvollsten präsentierte sich das Berliner Olympiastadion in den Farben des Regenbogens. Auch das Deutsche Fußball-Museum in Dortmund zeigte sich an seiner Fassade vielfarbig.

Nur am Münchner EM-Stadion war die Beleuchtung auf Geheiß der UEFA blass geblieben. Dafür tummelten sich rund um die Arena zahlreiche Fußballfans und Aktivisten mit allerlei Accessoires in Regenbogenfarben. Den Antrag auf Beleuchtung hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gestellt. Der europäische Verband war für seine ablehnende Haltung auf heftige Kritik in der deutschen Öffentlichkeit gestoßen.

Mit der Beleuchtung sollte gegen ein in Ungarn verabschiedetes Gesetz protestiert werden, das Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Die Regenbogenfahne steht weltweit als Symbol für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.