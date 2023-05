Die ersten Schritte vor einem großen Auftritt sind immer die schwersten. So sind Ungewissheit und Nervosität immens, sobald Tennisprofis zu ihrem Erstrundenmatch bei den vier wichtigsten Turniere der Welt antreten. Jeder fragt sich, ob er seine Leistung aus dem Training auch im Match abrufen oder sie gar steigern kann, wie Wind und Wetter sein werden und wie Publikum und Gegner auf der anderen Seite drauf sind. Zu all den üblichen Fragen, die sich ein Spieler vor dem ersten Ernstfall stellt, ist bei Alexander Zverev in Paris ein weitere hinzugekommen: Wie würde er sich fühlen, wenn er ein Jahr nach seinem fatalen Umknicken im Halbfinale gegen Rafael Nadal und der darauf folgenden monatelangen Verletzungspause wieder den Boden von Roland Garros betritt?

Muffensausen oder Matchgewinn, das war am Dienstag die Frage. Nach 2:43 Stunden Spielzeit lautete die Antwort: sowohl als auch. Zverev zeigte in der ersten French-Open-Runde gegen den Südafrikaner Lloyd Harris eine Leistung, die von seiner Souveränität früherer Tage in etwa so weit entfernt liegt wie – geographisch gesehen – seine Geburtsstadt Hamburg von seinem Wohnort Monaco. Aber er schaffte es, ein schlechtes Match zum Guten zu wenden. Vor allem dank seines Aufschlags, mit dem er sich aus so manchen kniffligen Situationen rettete. Und einer gewissen Coolness, wenn er hinten lag und es brenzlig wurde. Ansonsten war der 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1-Sieg gegen Harris ein Match, das der 26-Jährige bis zu seiner Zweitrundenpartie gegen den Slowaken Alex Molcan am Donnerstag vergessen sollte.

Dass der Olympiasieger die ersten Schritte seines Paris-Comebacks auf dem Court Simonne-Mathieu absolvieren durfte, war eine sanfte Annäherung an den Court Philippe-Chatrier, wo vor einem Jahr das Unglück passierte – und wo Zverev gerne wieder im Halbfinale oder im Finale stehen würde. Dass es dazu gewaltiger spielerischer Fortschritte bedarf, ist auch dem meistens von sich selbst überzeugten Zverev klar. Auf die Frage, ob er mit dem Match zufrieden sei, antwortete er: „Nein. Aber ich bin zufrieden, in drei Sätzen gewonnen zu haben.“

Eine Anspielung darauf, dass er sich und seine Fans bei früheren Auftaktmatches gerne mal über fünf Sätze gequält hatte. Im einstigen Gewächshaus, das vor ein paar Jahren zum Tennisstadion umgebaut wurde, leistete sich Zverev nur einen Ausrutscher gleich im zweiten Aufschlagspiel: harmlos besonders im Vergleich zu dem, was er ein Jahr zuvor im Halbfinale erlebte, aber irgendwie symptomatisch für seinen wackligen Auftritt. Hüben wie drüben reihten sich Fehler an Fehler, weder der Weltranglisten-28. aus Deutschland noch der auf Position 294 abgerutschte Südafrikaner vermochte das Spiel an sich zu reißen. Die äußeren Bedingungen hätten eine Rolle gespielt, sagte Zverev hernach. Ja, es war windig.

Zumindest wenn er in Bedrängnis geriet, deutete Zverev seine Klasse an. Sieben von acht Breakbällen vermochte er abzuwehren, auch aus anderen heiklen Lagen befreite er sich wie beim Stand von 4:5, als er zwei Breakchancen nacheinander abwehrte. Wenn er vorne lag, sah es anders aus. Im ersten Tiebreak vergab er zwei Chancen, ehe er sich durchsetzte, im zweiten Satz schlug er bei 6:5-Führung zum Satzgewinn auf und versagte. Direkt danach gelang wiederum Harris die beachtliche Leistung, das Spielniveau in ganz neue Tiefen zu führen: Seine Fehler bescherten Zverev ein 7:0 im Tiebreak. Als sich der Südafrikaner Harris vor dem dritten Satz an der linken Wade behandeln ließ, war zu erahnen, dass der Spielverlauf nicht mehr die Richtung ändern würde. Der Sieg bestätigte Zverevs Grundstimmung.

In den Tagen vor dem Match hatte sich der 26-Jährige betont gelassen gezeigt. Seit er am Jahresanfang auf die Profitour zurückgekehrt sei, seien die French Open das Turnier gewesen, „auf das ich mich am meisten freue“. Er genießt es in Paris nicht nur, ohne Schmerzen und Sorgen anzutreten, sondern auch, weniger Aufmerksamkeit zu erregen. Anders als früher werde er diesmal nicht als ein Mitfavorit wahrgenommen. Woraus der Hamburger seinen aktuellen Optimismus zieht, war am Dienstag von der Tribüne aus nicht ersichtlich. Sicher ist es seine Fitness, womöglich auch die Bärenruhe, mit der Trainervater Alexander Zverev senior die ganze Zeit in der Sonne saß.

Dagegen verließ denjenigen, der Zverev unlängst den Rang als bestplatzierter deutscher Tennisprofi abgelaufen hatte, ausgerechnet beim Höhepunkt der Sandplatzsaison seine Bestform. „Dass es bei den French Open passiert, dass ich nicht so gut spiele, nervt“, sagte Jan-Lennard Struff nach der Erstrundenniederlage am Montagabend gegen den Tschechen Jiri Lehecka. Der Warsteiner hatte beim Masters-Turnier in Monte Carlo das Viertelfinale erreicht, beim ebenso hochklassig besetzten Turnier in Madrid gar das Finale. „Die Saison, die ich bisher spiele, wird durch das Ergebnis hier nicht schlechter“, sagte Struff. Jetzt habe er „Bock auf Wimbledon und die deutschen Rasenturniere in Stuttgart und Halle.“

Sein Davis-Cup-Kollege Zverev dagegen darf sich weiter auf dem Sand von Paris beweisen. Eine Prognose, wie lange das sein wird, verbietet sich vorerst.