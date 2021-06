Traum-Halbfinale perfekt : Djokovic trifft in Paris auf Nadal

Novak Djokovic hat in Paris das Traum-Halbfinale gegen Rafael Nadal perfekt gemacht. Der serbische Weltranglisten-Erste gewann am Mittwochabend in der Night Session gegen den Italiener Matteo Berrettini nach hartem Kampf mit 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 und spielt jetzt am Freitag gegen den spanischen Topfavoriten um den Einzug ins Finale.

Nadal hatte zuvor gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 4:6, 6:4, 6:0 gewonnen. Dabei wurde der 13-malige French-Open-Champion zum ersten Mal in diesem Jahr bei seinem Lieblingsturnier gefordert. Das andere Halbfinale bestreiten am Freitag Alexander Zverev und der Grieche Stefanos Tsitsipas.

Unterbrechung mit Pfiffen quittiert

Wegen des bevorstehenden Beginns der Ausgangssperre in Paris war das Viertelfinale zwischen Djokovic und Berrettini zwischenzeitlich unterbrochen worden. Um kurz vor 23.00 Uhr wurden die Zuschauer aufgefordert, das Stadion zu verlassen. Die Tennis-Fans quittierten das mit lauten Pfiffen und „Wir haben bezahlt“-Sprechchören.

Bei den French Open gibt es in diesem Jahr erstmals Spiele in der Night Session. Bislang hatten diese Partien immer um 21.00 Uhr begonnen und ohne Zuschauer stattgefunden. Weil in Paris der Beginn der coronabedingten Ausgangssperre von diesem Mittwoch an aber um zwei Stunden nach hinten verlegt wurde und nun erst um 23.00 Uhr beginnt, durften erstmals 5000 Zuschauer zum Abendspiel auf den Court Philippe-Chatrier.