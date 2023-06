Mit seinem Titel bei den French Open krönt sich Novak Djokovic zum Grand-Slam-Rekordsieger. Was bedeutet das? Klar ist: Er ist ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnlicher Champion. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Immer wenn die Tenniswelt aufs Neue sehr aufgeregt ist, wirft sie eine alte Frage auf: Wer denn nun der GOAT sei, der „Greatest of all time“, also der auf ewig Größte seines Fachs.

Die Debatte wird nicht nur in den sozialen Netzwerken hitzig geführt, und der Finalsonntag von Paris, den Novak Djokovic mit einem sporthistorischen Titel für sich krönte, bot wieder einen guten Anlass: Hat sich der Serbe mit seinem 23. Grand-Slam-Titel nun also zum GOAT gemacht?

Da war von Djokovic noch nichts zu sehen

Die Frage führt grundsätzlich in die Irre und ist deshalb nicht zu beantworten. Von „allen Zeiten“ zu sprechen verbietet sich, weil man das gegenwärtige Profitennis schlecht mit der Vergangenheit als Amateursport bis 1968 vergleichen kann. Und weil niemand in die Zukunft vorauszuschauen vermag. Womöglich gibt es ja irgendwann wieder einen, der Bestmarken pulverisiert, so schwer vorstellbar es aus heutiger Sicht auch sein mag.