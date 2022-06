Lewandowski gratuliert Swiatek : „Wow! Dass er extra gekommen ist, um mich zu sehen“

Aktualisiert am

Robert Lewandowski ist seit Jahren ein Sportidol in Polen, Iga Swiatek auf dem besten Weg dorthin. Nach dem French-Open-Triumph gratuliert der Bayern-Star vor Ort. Die Tennisspielerin ist hin und weg.

Iga Swiatek konnte gar nicht fassen, wen sie da auf einmal auf der Tribüne vor sich hatte. Der wechselwillige Fußballstar Robert Lewandowski vom FC Bayern war nach Paris gekommen, um die 21 Jahre alte Polin Tennis spielen zu sehen. „Ich bin überwältigt“, sagte die polnische French-Open-Siegerin nach ihrem Triumph im Stade Roland Garros gegen die Amerikanerin Coco Gauff.

„Wow! Er ist seit so vielen Jahren ein Superstar in unserem Land. Es ist um ehrlich zu sein schwer zu glauben, dass er extra gekommen ist, um mich zu sehen“, sagte Swiatek. „Ich weiß nicht, ob er ein großer Tennis-Fan ist“, sagte die Weltranglisten-Erste. „Aber ich hoffe, er hatte Spaß und kommt wieder.“

Lewandowski machte auf jeden Fall einen zufriedenen Eindruck und umarmte Swiatek nach deren Titelgewinn. „Ich bin sehr froh, dass ich es mir live anschauen konnte“, sagte der 33-Jährige bei Eurosport. „Ich mag Tennis. Als Kind habe ich öfter gespielt“, sagte der Fußball-Torjäger, der sich über eine kleine Trainingssession mit der derzeit besten Tennisspielerin der Welt freuen würden. „Das wäre fantastisch.“

Tennisgröße Billie Jean King kritisierte derweil die Veranstalter der French Open für die fehlenden Frauen-Matches in prominenten TV-Slots. „Man muss sie zur besten Sendezeit ansetzen und sich überlegen, wie man beiden Geschlechtern die gleichen Chancen einräumen kann“, sagte King: „Wenn wir uns weiterhin wie Bürgerinnen zweiter Klasse behandeln, werden wir auch Bürgerinnen zweiter Klasse bleiben.“

Die Veranstalter von Roland Garros hatten in diesem Jahr in zehn Nightsessions neun Männer-Matches angesetzt. Am Spieltermin zu später Stunde sollte das, auf dem Papier, stärkste Match des Tages stattfinden. Turnierdirektorin Amelie Mauresmo sagte zunächst, dass die Spiele der Männer für diesen Slot attraktiver seien. Diese Aussage nahm sie im Anschluss wieder zurück.

„Es sollte genauso viele Spiele für Frauen wie für Männer geben. Ganz einfach“, bekräftigte die US-Amerikanerin King. In diesem Zusammenhang forderte die 78-Jährige, dass die Männer wie die Frauen zwei statt drei Gewinnsätze spielen sollten. Laut King würde dies den Profis nur zugutekommen, da sich die Zermürbung durch lange Matches verringern würde. „Wenn die Spieler älter werden, möchte ich, dass sie in der Lage sind, zu spielen“, sagte die zwölfmalige Grand-Slam-Gewinnerin.